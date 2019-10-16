Milli Takımımızın rakibi İzlanda yıkıldı!

İzlanda tüm hesaplarını, bizim Fransa’da kaybedeceğimiz senaryo üzerine kurmuştu. Biz son dünya şampiyonu karşısında mücadele ederken, Vikingler de Andorra ile oynuyordu. İzlanda rahat galibiyet elde etse de buna sevinemedi!

Takımın yıldızı Gylfi Sigurdsson yaptığı açıklamada, “Andorra’yı yendik, taraftarlarımız bizi alkışladı. Ancak Fransa’dan aldığımız haber bize acı verdi. Türkiye’nin puan alması hayallerimize darbe vurdu. Sinirlerimiz alt üst oldu. Maçtan sonra soyunma odasında yüzü gülen kimse yoktu” ifadelerini kullandı.

Bir hayalleri daha var!

İzlanda’nın EURO 2020 bileti alması için bizi sahamızda yenmeleri, ardından Moldova’da kazanmaları gerek. Bu da yetmeyecek, bizim son maçta Andorra’ya da takılmamızı bekleyecekler. Vikingler’in bu konuda umutları var! Sol kanat oyuncusu Traustason, “Türkiye’yi yenip, sonra Andorra’ya inanacağız! Türkiye’nin suni çimde kazanması kolay olmayacak” dedi. Orta saha oyuncusu Arnor Sigurdsson ise, “Andorra zorlu bir takım ve katı savunma yapıyor. Türkler’e zorluk çıkartacaklar” yorumunu yaptı.