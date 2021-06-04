Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına artık sayılı günler kaldı. A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın açılış maçında Roma'da İtalya Milli Takımı ile 11 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. Milliler, turnuvaya puan veya puanlarla başlamak istiyor. Güçlü kadrosuyla İtalya turnuvanın favorilerinden...

EURO 2020'nin başlamasına sayılı günler kala rakibimiz İtalya'da sakatlık şoku yaşandı. Inter'in orta sahası Stefano Sensi yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Stefano'nun dün gerçekleştirdiği antrenmanda kas yırtığı yaşadığı ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

BU SAKATLIK BAŞINA BELA OLDU

Sassuolo'da oynadığı dönemde de kas yırtığı sakatlığını yaşayan 25 yaşındaki futbolcunun, bu sakatlık nedeniyle birçok kez sahalardan uzak kaldığı belirtildi. Sensi, Inter formasıyla da sakatlık nedeniyle birçok maçta görev alamamıştı.

TESTLERDEN GEÇMİŞTİ

İtalya Milli Takımı formasıyla çıktığı 8 maçta 3 de gole imza atan Sensi, geçtiğimiz günlerde milli takım tarafından testlere girmiş ve yeterince uygun bulunduğu için Mancini tarafından 26 kişilik EURO 2020 kadrosuna dahil edilmişti.

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Sensi'nin yerine Atalanta forması giyen Mattia Pessina kadroya dahil edildi.