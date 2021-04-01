Milli Takımımız Euro 2020'nin en güçlü 5. takımı!
EURO 2020 öncesinde en güçlü takımların listesi yapıldı, beşinci favori Türkiye! İngiliz The Guardian, EURO 2020'de yer alan en güçlü takımların listesini açıkladı. İlk sırada Fransa yer alırken, Türkiye'nin oynadığı futbol hakkında ise "Etkileyici performans" yorumu yapıldı. Ay-Yıldızlılar listede 5. sıraya yerleşti.
Dünya Kupası Elemeleri'ne etkili bir giriş yapan A Milli Futbol Takımı, Hollanda ve Norveç karşısında flaş skorlarla kazanırken, talihsiz bir şekilde Letonya ile berabere kaldı. Şenol Güneş'in öğrencileri, her şeye rağmen ortaya koyduğu futbol ile rakiplerine gözdağı verdi. Bu arada Haziran ayında gerçekleştirilecek olan EURO 2020 için geri sayım başlarken, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, düzenli olarak güncellediği, 'Avrupa Şampiyonası'ndaki en güçlü takımlar' listesini yeniden şekillendirdi. Ay-Yıldızlılar, söz konusu listede 5. sırada yer aldı. Ayrıca Şenol Güneş'in öğrencilerinden övgü dolu sözlerle bahsedildi. Özellikle Hollanda ve Norveç karşısında Türk Milli Takımı'nın ortaya koyduğu performansın altı çizildi.
Devleri geride bıraktık
The Guardian'daki listede Ay-Yıldızlılar'ın, çok güçlü bir orta sahaya sahip olduğu da belirtildi. Öte yandan listenin ilk sırasında Fransa yer aldı. Horozlar'ı Almanya, Belçika, İngiltere ve Türkiye takip etti. Ay-Yıldızlılar'ın geride bıraktığı takımlar arasında Portekiz, İtalya ve İspanya gibi ülkeler bulunuyor.
EURO 2020'de yer alan en güçlü ülkeler
Sıra Ülke
1 Fransa
2 Almanya
3 Belçika
4 İngiltere
5 TÜRKİYE
6 Portekiz
7 İtalya
8 Danimarka
9 Çekya
10 İspanya
11 İsviçre
12 İsveç
13 Polonya
14 Avustura
15 Galler
16 Hollanda
17 Rusya
18 Hırvatistan
19 Macaristan
20 Ukrayna
21 İskoçya
22 Finlandiya
23 K.Makedonya
24 Slovakya