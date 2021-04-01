Dünya Kupası Elemeleri'ne etkili bir giriş yapan A Milli Futbol Takımı, Hollanda ve Norveç karşısında flaş skorlarla kazanırken, talihsiz bir şekilde Letonya ile berabere kaldı. Şenol Güneş'in öğrencileri, her şeye rağmen ortaya koyduğu futbol ile rakiplerine gözdağı verdi. Bu arada Haziran ayında gerçekleştirilecek olan EURO 2020 için geri sayım başlarken, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, düzenli olarak güncellediği, 'Avrupa Şampiyonası'ndaki en güçlü takımlar' listesini yeniden şekillendirdi. Ay-Yıldızlılar, söz konusu listede 5. sırada yer aldı. Ayrıca Şenol Güneş'in öğrencilerinden övgü dolu sözlerle bahsedildi. Özellikle Hollanda ve Norveç karşısında Türk Milli Takımı'nın ortaya koyduğu performansın altı çizildi.

Devleri geride bıraktık

The Guardian'daki listede Ay-Yıldızlılar'ın, çok güçlü bir orta sahaya sahip olduğu da belirtildi. Öte yandan listenin ilk sırasında Fransa yer aldı. Horozlar'ı Almanya, Belçika, İngiltere ve Türkiye takip etti. Ay-Yıldızlılar'ın geride bıraktığı takımlar arasında Portekiz, İtalya ve İspanya gibi ülkeler bulunuyor.

EURO 2020'de yer alan en güçlü ülkeler

Sıra Ülke

1 Fransa

2 Almanya

3 Belçika

4 İngiltere

5 TÜRKİYE

6 Portekiz

7 İtalya

8 Danimarka

9 Çekya

10 İspanya

11 İsviçre

12 İsveç

13 Polonya

14 Avustura

15 Galler

16 Hollanda

17 Rusya

18 Hırvatistan

19 Macaristan

20 Ukrayna

21 İskoçya

22 Finlandiya

23 K.Makedonya

24 Slovakya



