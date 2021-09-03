Ay-Yıldızlılar'da EURO 2020'de kaleyi Trabzonspor 'dan Uğurcan Çakır korumuştu. Teknik direktör Şenol Güneş, Dünya Kupası Elemeleri'nin 2. bölümünde Karadağ karşısında eldivenleri Fenerbahçeli Altay Bayındır'a verdi. Vodafone Park'ta 90+7'de frikikten yediğimiz golde Altay, eliyle 4 yapmasına rağmen 3 kişilik baraj kuruldu ve kazanacakken, son anda 2-2'ye razı olduk. Şimdi yeniden kaleci tartışmaları alev aldı. Yarınki Cebelitarık (d) ve 7 Eylül'deki Hollanda (d) maçlarında kalede kimin olacağı büyük bir merak konusu. Ayrıca cezalı Burak Yılmaz'ın yokluğunda forvette ilk alternatif Enes Ünal. Son maçta sakatlanan Kenan Karaman da oynamazsa, solda Kerem Aktürkoğlu düşünülüyor.