Milli Takımda üstünlüğü getiren şifre: Caner, Cenk, Cengiz

A Milli Takım , Rusya karşısında 1-0 geriden gelip maçı 3-2 kazanmayı başardı. Takımı üstünlüğe taşıyan isimlerin başında Cenk Tosun, Caner Erkin ve Cengiz Ünder yer aldı. Takımın üstünlük şifresi bir nevi '3C' olarak gerçekleşirken Rusya'nın 10 kişi kalmasını sağlayan Cenk Tosun adeta fitili ateşleyen isim oldu

Caner Erkin, Kenan Karaman'ın attığı ilk golün asistini yaparken yeniden dahil olduğu Milli Takım forması altında ikinci maçında ikinci asistini yaptı. Hırvatistan maçında da Caner Erkin bu kez Deniz Türüç'e gol attırmıştı

Cengiz Ünder ise etkili oyununun maçı 2-1'e getiren golle taçlandırdı. Cengin böylece Milli Takım forması altında 8.golünü attı

İkinci yarının başında Cenk Tosun kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve 3.golü attı