2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Hollanda’yı konuk edecek A Milli Takım'da son dakika gelişmesi meydana geldi. Fenerbahçe'nin iki yıldızı İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

A Milli Takımı’mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden ayrıldı.





A Milli Takım, 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.