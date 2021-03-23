Milli Takım'da son dakika: İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare kadrodan çıkartıldı
Türkiye-Hollanda maçı öncesi son dakika gelişmesi... A Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. Fenerbahçe forması giyen iki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden ayrıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Hollanda’yı konuk edecek A Milli Takım'da son dakika gelişmesi meydana geldi. Fenerbahçe'nin iki yıldızı İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
A Milli Takımı’mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden ayrıldı.
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