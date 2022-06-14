Milli Takım'da Serdar Dursun yine gol peşinde
Enes Ünal'ın, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçtan sonra yaşadığı sakatlık sorunları, hücum hattında Serdar Dursun ile Halil Dervişoğlu'na ister istemez yük bindirmişti. 31 yaşındaki forvet, rakibimizi 6-0 yendiğimiz deplasmanda 11'de başlayıp, 2 gol atmıştı. Deneyimli oyuncunun, Milli formayla ise 7 maçta 7 golü var.
Enes Ünal'ın, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçtan sonra yaşadığı sakatlık sorunları, hücum hattında Serdar Dursun ile Halil Dervişoğlu'na ister istemez yük bindirmişti.
Lüksemburg karşısında Halil ilk 11'de sahne alırken, bu kez Litvanya mücadelesinde Serdar'ın sahaya çıkması bekleniyor.
31 yaşındaki forvet, rakibimizi 6-0 yendiğimiz deplasmanda 11'de başlayıp, 2 gol atmıştı. Deneyimli oyuncunun, Milli formayla ise 7 maçta 7 golü var.