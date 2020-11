Milli Takımda Orhun Ene, resmi imzayı attı

A Milli Erkek Basketbol Takımının yeni başantrenörü Orhun Ene, resmi imzayı attı. Ufuk Sarıca ile yolların ayrılması sonrası Orhun Ene ile anlaşmaya varılmıştı ki tecrübeli çalıştırıcı için bugün resmi imza töreni düzenlendi.

Corona virüse yakalanan Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu'nun bulunamadığı imza töreninde Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan yer aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan imza törenine katılan TBF CEO'su Ömer Onan, "Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Başantrenörümüz Ufuk Sarıca ile yollarımızı ayırdık. Kendisine milli takımımıza yapmış olduğu hizmetler ve verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. A Milli Takımımızın yeni başantrenörü Orhun Ene, Türk basketbolunun yetiştirdiği en değerli hocalardan. Sezon sonuna kadar çalışmama kararı olması rağmen, bu süreçte başta Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve beni kırmayıp, bu onurlu ve önemli görevi kabul ettiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 2022 Eylül ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası bitimine kadar A Milli Takımımızın başantrenörü Orhun Ene'dir. Orhun hocanın gerek bu süreçte gerekse de çok daha uzun yıllar milli takımımızla nice başarılar yaşayacağına ve yaşatacağına inanıyoruz" dedi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Orhun Ene, "Öncelikle kendi adıma çok heyecanlıyım. Milli takımlarda her kategoride görev yaptım. Ama yine de milli takıma her çağrıldığım andaki heyecanı yaşıyorum. Geçmişe göre farklı tecrübelerim var. Bu göreve beni layık gören başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Benden önce çalışmış Ergin Ataman ve Ufuk Sarıca gibi değerli hocaların kurduğu yapının üstüne koymaya çalışacağım. Zor bir sürecimiz var. Ama bizler milli formaya çok değer veren insanlarız. Bu anlamda da her zaman milli takıma çağırdığımız oyuncular, bu bağlılığı ortaya koymuşlardır. Buradaki bağlılık ve milli takımın parçası olma hissiyatı, buradaki kültürle fark yaratmak yine en önemli şey olacak. Cuma gününe kadar yoğun çalışacağız. Cuma günü sahadan zaferle ayrılarak özgüvenimizi tazeleyeceğiz" ifadelerini kullandı.