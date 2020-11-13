A Milli Takımımız'ın, Hırvatistan'la önceki gün Vodafone Park'ta 3-3 berabere kaldığı mücadele sırasında sıradışı bir olay yaşandı. Hırvatlar'da sahaya kaptan olarak ilk 11'de çıkan Beşiktaş'ın oyuncusu Domagoj Vida'nın maç sırasında koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine konuk ekip, Vida'yı ikinci yarı öncesinde hemen oyundan çıkardı. Bu akıl almaz olay, Hırvatistan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama sonrası ortaya çıktı. Vida, Beşiktaş'ın 6 Kasım'da Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 yenildiği maç sonrasında ülkesine gitti ve Hırvatistan Milli Takım kampına katıldıktan sonra kafileyle birlikte İstanbul'a geldi.

Örnekler pozitife döndü

UEFA'nın salgın prosedürüne göre karşılaşmadan 2 gün önce teste girilmesi gerekiyordu. Vida'nın pazartesi günkü testi negatif çıktı. Maç günü yani çarşamba sabahı ise tıpkı takım arkadaşları gibi UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynayacakları İsveç mücadelesi için teste girdi ve alınan örneklerin Türkiye karşılaşması sırasında pozitife dönüştüğü tespit edildi. Hal böyle olunca bu durum, Ay-Yıldızlılar'da da pazar günü Uluslar Ligi'ndeki kritik Rusya sınavı öncesi büyük panik yarattı.

Pazar'a kadar devam edecek

Çünkü Vida, kendi takım arkadaşlarının yanı sıra ısınmada futbolcularımızdan Dorukhan'la sohbet etti, koridorda Caner Erkin'e, maç öncesi Şenol Güneş'e sarıldı, seramoniye Cenk Tosun'la birlikte çıktı. Elbette 45 dakika boyunca tecrübeli stoper, birçok oyuncuyla yakın temasta bulundu. A Milli Takımımız'a dün hemen test yapıldı. Tüm takımın testlerinin dün itibarıyla negatif olduğu açıklandı. Ancak pazar gününe kadar takıma, dün olduğu gibi her gün koronavirüs testi uygulanacak. Çıkacak sonuçlara göre, hareket edilecek.

Temaslı olanlara ön tedbir alındı

Domagoj Vida'nın testinin pozitif çıkması ve bu şekilde Türkiye'ye karşı 45 dakika sahada kalması sonrasında A Milli Takımımımız'ın sağlık birimleri hemen harekete geçti. TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva’daki Milli Takımlar tesislerine ulaştırılmasını, burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. Kovid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir" denildi.

Gökmen Özcan

Uzman görüşü: Risk halen var

Virüs bize bulaştığı zaman boğazımızda olduğu halde, PCR Testleri en iyi ihtimalle yüzde 40-60 arasında bir doğruluk sağlar. Çünkü virüsün; boyutu, çalışma tekniği ve ağzımızda ya da burnumuzda kalma süresi 5-6 günü bulabiliyor. Daha sonra aşağıya doğru akciğerlere ve bağırsaklara iniyor. Yani belirtilerden -2 gün önce ya da 5 gün sonra- 7 gün içerisinde bile testi yapsak, virüsü yarı yarıya yakalama ihtimalimiz var. Eğer virüslü kişiyle maskesiz, 1.5 metreden yakınsak, bunu alma ihtimalimiz artar. Maskesiz hastayla yakın temas sonrası 6 gün içerisinde pozitif çıkabilirsiniz, belirti gösterir ya da belirti göstermeden de virüs ortaya çıkabilir. Örneğin Türkiye'nin, pazar günü Rusya ile maçı var. Bu maça kadar pozitif olanlar tespit edilebilir ama aynı zamanda sonuçları negatif çıkanlar, karşılaşma sonrası pozitife dönüşebilir.

Medicana İnternational Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç



