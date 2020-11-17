Rusya'yı 3-2'lik skorla tarihinde ilk kez yenen A Milli Takımımız, hem Uluslar Ligi'nde hem de 2020 yılı içerisinde ilk galibiyetini elde etmişti. Ay-Yıldızlılar, şimdi ise bu senenin son Milli sınavında Macarlar'ı da devirerek, 2'de 2 yapmak istiyor.

Macarlar'ı yenersek...

Grubumuzda tek mağlubiyetimizi aldığımız Macaristan'ı, mutlaka yenmeliyiz. Macarlar'ı yenmek, diğer maçın sonucuna göre lider olarak A Ligi'ne çıkmamız demek. 8 puanlı rakibimizi mağlup etmemiz durumunda 9 puana çıkacağız, eğer Macarlar'ı durduran Sırplar, evlerinde Ruslar'ı da devirirse zirveyi kapacağız. Ruslar, Sırplar'dan 1 puanı alır ve 9 puana çıkarsa, puanlar eşitleneceği için ikili averaj kuralı devreye girecek. Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, sahamızda onları 3-2 yendiğimiz için 1. olacağız. Macarlar üçüncü, Sırplar da sonuncu olarak küme düşecek.

Berabere kalırsak...

Macaristan'dan 1 puanla ayrılırsak, Sırbistan, Ruslar'ı yense bile (6 puana çıkacak) bir sonraki sezon için küme düşmekten kurtulacağız ve 7 puanla B Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Macaristan da puanını 9 yapacak ve Ruslar'ın, Sırbistan'dan puansız dönmesi durumunda (Ruslar ikinciliğe düşecek) lider olarak A Ligi'ne çıkmayı garantileyecek. Ancak Ruslar, Sırplar'la berabere kalır ve Macarlar'la puanları '9' olarak eşitlerse, ikili averajı (1 beraberlik, 1 galibiyet) daha iyi olduğu için zirvenin sahibi olacak.

Macarlar'a kaybedersek...

Yarın kaybedersek 6 puanda kalacağız, gözlerimizi de Sırbistan-Rusya maçının sonucuna çevireceğiz. İlk iki iddiamız devre dışı kalacak ama düşmemek adına Ruslar'ın, Sırplar'la ya berabere kalmasını ya da onları yenmesini bekleyeceğiz. Eğer Sırbistan, Ruslar'ı yenerse, puanını bizim gibi 6 yapacak. Bu durumda devreye, eşitlik halinde kitapta yazan üçüncü ihtimal, yani 'deplasmanda en çok gol atan takım kuralı' girecek. Sırplar'la deplasmanda golsüz, sahamızda 2-2 berabere kaldığımız için bizi geçecekler ve gelecek sezon için C Ligi'ne düşeceğiz.

Çağrı Davran