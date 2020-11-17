Milli Takım'da hedef zirve!
Ay-Yıldızlılar, Macaristan'dan galibiyetle dönerse, grupta puanını 9'a çıkaracak. Sırbistan da Rusya'yı evinde yenerse, Milliler lider olarak A Ligi'ne yükselecek. Rusya ile puanlar eşitlenirse ikili averajla yine zirve bizim. Macarlar'la berabere kalırsak, küme düşme ihtimalimiz ortadan kalkacak ama 1. ya da 2.'lik şansımız olmayacak. Ancak kaybedersek, Rusya'nın, Sırplar'dan puan alması çok önemli. Tam tersi bir sonuçta, 3.'lük de gidebilir.
Rusya'yı 3-2'lik skorla tarihinde ilk kez yenen A Milli Takımımız, hem Uluslar Ligi'nde hem de 2020 yılı içerisinde ilk galibiyetini elde etmişti. Ay-Yıldızlılar, şimdi ise bu senenin son Milli sınavında Macarlar'ı da devirerek, 2'de 2 yapmak istiyor.
Macarlar'ı yenersek...
Grubumuzda tek mağlubiyetimizi aldığımız Macaristan'ı, mutlaka yenmeliyiz. Macarlar'ı yenmek, diğer maçın sonucuna göre lider olarak A Ligi'ne çıkmamız demek. 8 puanlı rakibimizi mağlup etmemiz durumunda 9 puana çıkacağız, eğer Macarlar'ı durduran Sırplar, evlerinde Ruslar'ı da devirirse zirveyi kapacağız. Ruslar, Sırplar'dan 1 puanı alır ve 9 puana çıkarsa, puanlar eşitleneceği için ikili averaj kuralı devreye girecek. Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, sahamızda onları 3-2 yendiğimiz için 1. olacağız. Macarlar üçüncü, Sırplar da sonuncu olarak küme düşecek.
Berabere kalırsak...
Macaristan'dan 1 puanla ayrılırsak, Sırbistan, Ruslar'ı yense bile (6 puana çıkacak) bir sonraki sezon için küme düşmekten kurtulacağız ve 7 puanla B Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Macaristan da puanını 9 yapacak ve Ruslar'ın, Sırbistan'dan puansız dönmesi durumunda (Ruslar ikinciliğe düşecek) lider olarak A Ligi'ne çıkmayı garantileyecek. Ancak Ruslar, Sırplar'la berabere kalır ve Macarlar'la puanları '9' olarak eşitlerse, ikili averajı (1 beraberlik, 1 galibiyet) daha iyi olduğu için zirvenin sahibi olacak.
Macarlar'a kaybedersek...
Yarın kaybedersek 6 puanda kalacağız, gözlerimizi de Sırbistan-Rusya maçının sonucuna çevireceğiz. İlk iki iddiamız devre dışı kalacak ama düşmemek adına Ruslar'ın, Sırplar'la ya berabere kalmasını ya da onları yenmesini bekleyeceğiz. Eğer Sırbistan, Ruslar'ı yenerse, puanını bizim gibi 6 yapacak. Bu durumda devreye, eşitlik halinde kitapta yazan üçüncü ihtimal, yani 'deplasmanda en çok gol atan takım kuralı' girecek. Sırplar'la deplasmanda golsüz, sahamızda 2-2 berabere kaldığımız için bizi geçecekler ve gelecek sezon için C Ligi'ne düşeceğiz.
Çağrı Davran