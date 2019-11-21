Milli takımın yer aldığı H Grubu’nda oynadığı 10 maçta, turuncu-lacivertli kulübün 4 futbolcusu Mert Günok, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Berkay Özcan, toplam 1807 dakika görev yaptı. Bu alanda Medipol Başakşehir’i 4’er futbolcusu milli takımın grup eleme maçlarında görev yapan Fenerbahçeli oyuncular 1317 dakika (Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu ve Deniz Türüç) ve Beşiktaşlı futbolcular 1095 dakika (Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve Gökhan Gönül) ile takip etti.

Milli takımın grubunda oynadığı 10 maçta görev yapan tek Galatasaraylı futbolcu ise toplam 91 dakika ile Ömer Bayram oldu. Avrupa kulüpleri arasında ise kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yı bulunduran Fransız ekibi Lille, 1010 dakika ile sıralamada 4. sıranın sahibi oldu.

Oyuncuları A Milli Takımda en fazla süre alan kulüpler sıralamasında, Lille’in ardından ise Avrupa kulüpleri sıralandı. Lille, Fortuna Düsseldorf, Juventus, Milan, Everton, Le Havre, Leicester City, Celta Vigo, Roma ve Schalke 04’ün ardından Trabzonsporlu futbolcular 121 dakikayla sıralamada kendine yer bulabildi.

Milli Takımda oyuncuları en fazla süre alan kulüpler

Takım adı Oyuncu Sayısı Toplam Süre

Medipol Başakşehir 4 1807

Fenerbahçe 4 1317

Beşiktaş 4 1095

Lille 2 1010

Fortuna Düsseldorf 2 965

Juventus 1 890

Milan 1 628

Everton 1 459

Le Havre 1 421

Leicester City 1 314

Celta Vigo 1 225

Roma 2 176

Schalke 04 2 175

Trabzonspor 3 121

Galatasaray 1 91

Real Valladolid 1 90

Antalyaspor 1 90

Demir Grup Sivasspor 1 15

Aytemiz Alanyaspor 1 12

Merih Demiral zirvede

A Milli Futbol Takımının eleme grubunda oynadığı maçlarda toplam 34 futbolcu süre aldı. Bu isimler arasında en fazla süre alan oyuncu ise 890 dakika ile Merih Demiral oldu.

Merih, milli takımın grubunda oynadığı 10 maça da ilk 11’de başladı. İlk 9 maçın tamamında 90 dakikayı tamamlayan Merih, son oynanan Andorra mücadelesinin 80. dakikasında ise yerini Mert Çetin’e bıraktı.

Merih Demiral’ı, ilk 9 maçta kaleyi koruyan ve son maçta yerini Uğurcan Çakır’a bırakan Mert Günok, 810 dakika ile takip etti.

Milli Takımın grubunda oynadığı maçlarda süre alan oyuncuların sıralaması ise şöyle:

Oyuncu adı Takımı Süre

Merih Demiral Juventus 890

Mert Günok Medipol Başakşehir 810

Mehmet Zeki Çelik Lille 728

Hakan Çalhanoğlu Milan 628

Burak Yılmaz Beşiktaş 628

Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf 625

Ozan Tufan Fenerbahçe 560

Mahmut Tekdemir Medipol Başakşehir 540

Cenk Tosun Everton 459

İrfan Can Kahveci Medipol Başakşehir 427

Umut Meraş Le Havre 421

Dorukhan Toköz Beşiktaş 371

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 360

Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf 340

Çağlar Söyüncü Leicester City 314

Yusuf Yazıcı Lille 282

Emre Belözoğlu Fenerbahçe 227

Okay Yokuşlu Celta Vigo 225

Deniz Türüç Fenerbahçe 170

Cengiz Ünder Roma 166

Ömer Bayram Galatasaray 91

Enes Ünal Real Valladolid 90

Uğurcan Çakır Trabzonspor 90

Ozan Kabak Schalke 04 90

Nazım Sangare Antalyaspor 90

Ahmed Kutucu Schalke 04 85

Güven Yalçın Beşiktaş 50

Gökhan Gönül Beşiktaş 46

Berkay Özcan Medipol Başakşehir 30

Abdülkadir Ömür Trabzonspor 28

Emre Kılınç Demir Grup Sivasspor 15

Efecan Karaca Aytemiz Alanyaspor 12

Mert Çetin Roma 10

Abdülkadir Parmak Trabzonspor 3

AA