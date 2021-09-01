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Milli Takım'a Burak Yılmaz şoku... Cebelitarık maçında yok!

A Milli Takımımız'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz, Karadağ maçında gördüğü sarı kartla Cebelitarık maçı öncesi cezalı duruma düştü.

01 Eylül 2021, Çarşamba 23:52 Son Güncelleme:
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Milli Takım'a Burak Yılmaz şoku... Cebelitarık maçında yok!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalan A Milli Takımımız'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Kart sınırında bulunan tecrübeli forvet, 90+2. dakikada gördüğü sarı kartla 4 Eylül'de oynanacak Cebelitarık maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Ay-Yıldızlılar, 4 Eylül’de Cebelitarık (d) ve 7 Eylül’de de Hollanda (d) ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş’in öğrencileri Mayıs ayındaki 2 hazırlık maçıyla birlikte bu yaz düzenlenecek EURO 2020 finallerine odaklanacak.


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