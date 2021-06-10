Marmaris Körfezi’nde özel hazırlanan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 160 sporcu kulaç atıyor. Şampiyonanın ikinci gününde 5 kilometrelik parkurda yüzen sporcular, madalyanın yanı sıra milli takım kadrosuna girmek için mücadele etti. 18 kişilik milli takıma seçilecek sporcular, 22-25 Temmuz’da Fransa’da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
5 kilometre serbest stilde ilk 3’e giren sporcular ve takımları şöyle:
14 yaş kızlar
1- Tuna Erdoğan (Malatya Gençlik Hizmetleri) 1.04.25.79
2- Sevim Eylül Süpürgeci (Antalyaspor) 1.05.03.53
3- Talya Erdoğan (Antalyaspor) 1.06.41.27
14 yaş erkekler
1- Emir Batur Albayrak (Antalyaspor) 59.01.14
2- Mehmet Efe Yılmaz (Zirve Opal GSK) 59.10.07
3- Yusuf Arda Şekerci (Kayseri Yüzme Spor) 59.12.02
15 yaş kızlar
1- Burcunaz Narin (Malatya Gençlik Hizmetleri) 1.04.20.54
2- Azra Akı (Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji) 1.06.37.06
3- İdil Durukan (Kayseri Faroz Yüzme Spor) 1.09.02.17
15 yaş erkekler
1- Ahmet Burak Işık (Kayseri Atak Spor) 59.04.77
2- Muhammed Yusuf Özden (Zirve Opal GSK) 59.12.77
3- Burhanettin Hacısağır (Elit Seva Gençlik Spor) 59.42.21
Organizasyon, yarın 10 kilometrelik parkurdaki yarışlarla sona erecek.