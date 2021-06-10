Marmaris Körfezi’nde özel hazırlanan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 160 sporcu kulaç atıyor. Şampiyonanın ikinci gününde 5 kilometrelik parkurda yüzen sporcular, madalyanın yanı sıra milli takım kadrosuna girmek için mücadele etti. 18 kişilik milli takıma seçilecek sporcular, 22-25 Temmuz’da Fransa’da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

5 kilometre serbest stilde ilk 3’e giren sporcular ve takımları şöyle:

14 yaş kızlar

1- Tuna Erdoğan (Malatya Gençlik Hizmetleri) 1.04.25.79

2- Sevim Eylül Süpürgeci (Antalyaspor) 1.05.03.53

3- Talya Erdoğan (Antalyaspor) 1.06.41.27

14 yaş erkekler

1- Emir Batur Albayrak (Antalyaspor) 59.01.14

2- Mehmet Efe Yılmaz (Zirve Opal GSK) 59.10.07

3- Yusuf Arda Şekerci (Kayseri Yüzme Spor) 59.12.02

15 yaş kızlar

1- Burcunaz Narin (Malatya Gençlik Hizmetleri) 1.04.20.54

2- Azra Akı (Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji) 1.06.37.06

3- İdil Durukan (Kayseri Faroz Yüzme Spor) 1.09.02.17

15 yaş erkekler

1- Ahmet Burak Işık (Kayseri Atak Spor) 59.04.77

2- Muhammed Yusuf Özden (Zirve Opal GSK) 59.12.77

3- Burhanettin Hacısağır (Elit Seva Gençlik Spor) 59.42.21

Organizasyon, yarın 10 kilometrelik parkurdaki yarışlarla sona erecek.