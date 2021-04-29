ALANYA, (DHA)- DAĞ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışları, Alanya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Dağ Koşuları Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışları 24 Nisan Cumartesi günü Alanya Kalesi'nde koşulacak. Yarışın başlangıcı saat 09.00'da İskele Şelale Meydanı'nda olacak. 250 atletin kaydolduğu yarışmada U20 ve büyükler kategorilerinde müsabaka yapılacak.

Yarışmalarda U20 kategorisindeki sporcular 5.5 kilometre, büyükler ise 10 kilometrelik parkurda ter dökecek. Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 15 Mayıs tarihinde Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için seçme niteliği taşıyor.

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