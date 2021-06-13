ANTALYA, (DHA) - OLİMPİYAT Şampiyonu İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi tesislerinde sürdürüyor. Antrenmanı ziyaret eden ve sporculara baklava ikram eden Muratpaşa yöneticileri, Antalya'dan uğurlayacakları milli takımı, şampiyonluk kupasıyla Antalya'ya beklediklerini söyledi.

2012'de Avrupa ikincisi, 2014'te dünya ikincisi, 2017'de ise olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı, 18-26 Haziran'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştiren milli takımda sporcuların hırsı dikkati çekti. Antrenör Mehmet Korer Koral, Antalya kampının serinin son ayağı olduğunu söyledi. Kamplara kasım ayından bu yana devam ettiklerini ve Antalya kampının dördüncü ayak olduğunu dile getiren Koral, 18 Haziran'da başlayacak turnuvaya ilişkin şunları söyledi:

“Oluşturduğumuz milli takım, dünyada her zaman ilk üçe girme kapasitesine sahip. Avrupa Şampiyonası'nda da hedefimiz ilk üç dereceyi zorlamak. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çalışmalarımız çok düzenli ve disiplin içinde gitti. Tabi ki, bu salonu bize sağlayan Muratpaşa Belediyesi'ne, Antalya'da bize her türlü kolaylığı sağlayan federasyonumuza da teşekkür ediyorum."

Antalya'dan 16 Haziran Çarşamba günü ayrılacak milli takımın antrenmanını Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu ve Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz ziyaret etti. Sporcu ve teknik heyete başarılar dileyen Kansu ve Yılmaz, Antalya'dan uğurlayacakları milli takımı, şampiyonluk kupasıyla Antalya'ya beklediklerini söyledi. Muratpaşa yöneticileri, oyunculara antrenman için verilen arada baklava ikram etmeyi de ihmal etmedi.

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