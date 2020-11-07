UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Takımımız'ın, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu belli oldu. Teknik direktörümüz Şenol Güneş, kadroya 3 sürpriz ismi davet etti. Fenerbahçe'deki performansıyla yeniden zirve yapan sol bek Caner Erkin, 6 Ekim 2017'deki Türkiye-İzlanda maçından bu yana ilk kez Ay Yıldızlı kadroda yer aldı. Mart ayından bu yana sakatlığı bulunan ve geçtiğimiz hafta sahalara geri dönen Everton'daki gururumuz Cenk Tosun da yeniden Kırmızı-Beyazlı formasına kavuşacak.

Öncesinde davet almamıştı!

Öte yandan Galatasaray forması giyen Ömer Bayram da geçtiğimiz milli arada kadroya davet almamıştı. Tecrübeli oyuncu önümüzdeki 3 maç öncesinde aday kadroda kendisine yer buldu.

İşte A Milli Takım kadrosu

KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

DEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak. Mert Çetin

ORTA SAHA: Ömer Bayram, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman

Umut Meraş yine pozitif

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı sol beki Umur Meraş'ın, dün ikinci kez girdiği koronavirüs testi de pozitif çıktı. Fransa'nın Le Havre ekibinde görev yapan 24 yaşındaki başarılı savunmacının, Ay-Yıldızlı ekibin kadrosunda yer almayacağı ve karantina sürecine devam edeceği öğrenildi. Umut Meraş, böylece Hırvatistan, Rusya ve Macaristan karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Pazartesi toplanıyorlar

Kırmızı-Beyazlılar pazartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı özel karşılaşma ile B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile yapacağı maçlar için burada kampa girecek. Şenol Güneş de öğrencilerini 3 kritik maça en iyi şekilde hazırlamaya çalışacak.