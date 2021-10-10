Milli Takım | İpler artık elimizde değil!

MEHMET DEMİRKOL: KUNTZ OYUNU DEĞİŞTİRMELİ

Standart üstü kalecilerimiz, çok iyi stoperlerimiz, yeterli beklerimiz, yıldız kanat hücumcularımız ve gayet iyi bir santrforumuz var. Bu takımın gerektiği gibi çalışmamasının sebebi, orta saha merkezi. Merkez ezberlenmiş, hazmedilmiş bir oyuna sahip değil. Norveç maçının her iki yarısının başında hocanın direktifleriyle vasatın üzerine çıktık. Ama dakikalar ilerledikçe ezber olmadığı için taktik disiplin kayboluyor. Şenol Güneş de bu tuzağa düşmüş, bu ekibe güvenmişti. Kuntz da maçın sonuna kadar oyuncuları değiştirdi. Halbuki yapılması gereken; elinde Belözoğlu, Selçuk İnan, İrfan gibi oyuncuların olmadığını anlayıp, oyunu değiştirmek. Belki çift santrfora dönsek, arkadan Hakan Çalhanoğlu’nu iyi desteklesek bir şeyler değişebilirdi. Ama bu orta saha yapısıyla Hakan Çalhanoğlu hiçbir şey gösteremiyor, vasatın da çok altına iniyor. Belki takımın en kötüsü. Kuntz’un oyuncuları değil, oyunu değiştirmesi lazım.

CEM DİZDAR: TOPYEKÜN BİR DÖNÜŞÜM ŞART

İkincilik için düşük bir ihtimal söz konusu olsa bile ‘Dünya Kupası’ yolu tıkalı görünüyor. Bir kere bu kadar çalkalanan ve düzgün doğrusal bir eğriye sahip olmayan yapı kendinden çok diğerlerinin yapıp/ yapamayacaklarına bağımlıdır. Bunu defalarca test ettik. Diyelim ki her şey yolunda gitti ve Katar’dayız, emin olun yine benzer şeyleri yaşarız. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, yarın her daim muğlak! Çünkü hepimiz biliyoruz ki, metodik değiliz ve dolayısıyla çalışamıyoruz. Futbolun kültürel iklimini değiştirip oyunu tabana yaymadan bir başka seviyeye terfi etmeyi beklemek ham hayalden öte anlam taşımaz. Bu konu tek başına teknik direktör değiştirmeyle çözülecek kadar basite indirgenemez. Ne kulüp ne milli takım düzeyinde... Ülkede topyekün dönüşüm ise sanıldığı kadar zor ve halledilemez değildir. Çözüm için bilgi ve otorite yeterlidir.

ERMAN ÖZGÜR: OYUNUMUZ PEK UMUT VERMİYOR

3 hafta içinde Kuntz’un fark yaratması elbette kolay değildi. En doğru iş takımlarında sürekli oynayan oyuncuları, bu pozisyonlarda değerlendirmesiydi. Ancak futbolumuzun gerçeği olan, Avrupa’da oynayan oyuncularımız o liglerde tempoya ayak uyduruyor olsa bile iş Milli Takım tarafına gelince takım halinde düşük tempolu kaldığımız gerçeği Kuntz’un da en büyük problemi olacak. Açıkçası oyunumuz kalan 3 maçı kazanmak adına çok umut verici değil. Yine de başarsak bile Hollanda’nın Norveç’i yenmesini bekleyeceğiz. Yani sonuçta ipler bizim elimizde değil. Ama Kuntz’un A Milli Takımımız’daki ömrünün uzun olabilmesi için kalan 3 maç belirleyici olacak ve Alman teknik adam da bunun farkında. Her ne kadar yanlış olduğunu düşünsem de Milli Takım yetkilileri uzun soluklu olacağını söyleseler de Kuntz’un geleceğini 3 maçlık performansı belirleyebilir.

SERKAN AKCAN: ARTIK HER ŞEY NORVEÇ'E BAĞLI

Norveç beraberliği gruptan ikinci çıkma umutlarımızı azalttı. Fikstüre bakıldığında Letonya ve Karadağ ile deplasmanda oynayacağız, içeride Cebelitarık ile karşılaşacağız. Norveç ise Letonya ve Karadağ ile evinde, Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak. Biz 12 puandayız, 3 maçta 9 yaparsak maksimum 21’e ulaşırız. Norveç’in 21’e ulaşması için 7 alması yetiyor. Fakat bu bir FIFA organizasyonu ve ikili değil genel averaja bakılıyor. Norveç bizden 4 averaj önde, bu da demek oluyor ki, 21’e ulaşmaları halinde sadece 9 puan yetmez averajımızı düzeltmemiz gerekiyor. Açıkçası işimiz kolay değil. İçeride yenemediğimiz Letonya ve Karadağ’ı deplasmanda devirmemiz elbette kolay olmayacak. Norveç’in sonHollanda maçına çıkmadan oynayacağı Letonya ya da Karadağ maçlarından birinde takılması için dua edeceğiz.