Milli takım için marş bestelemişti: Irkçılık krizi

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) Başkan Yardımcısı Jordan Bardella, yaptığı açıklamada, Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), "İsmimi maviyle yaz" isimli marşı bestelemesi için 42 yaşındaki rap sanatçısı Youssoupha'yı seçmesine tepki gösterdi.

FFF'nin söz konusu marşı bestelemek ve EURO 2020'de Fransa'yı temsil etmek için ülkede ün kazanmış Youssoupha'yı seçmesinin kendisini şoke ettiğini dile getiren Bardella, "Youssopha'yı seçerek Fransa'nın serserilerinin bir kısmına boğun eğdiğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bardella, Youssoupha'nın RN Başkanı Marine Le Pen hakkında sert sözler sarf ettiği ve İslam ile göçmen karşıtı açıklamalarıyla bilinen Eric Zemmour'u ölümle tehdit ettiğini savundu.

Beziers Belediye Başkanı Robert Menard da bu marşı Youssoupha'nın bestelemesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Bardella ve Menard'ın yanı sıra birçok aşırı sağcı siyasetçi marşın Youssoupha tarafından bestelenmesine ve seslendirilmesine tepki gösterdi.

Buna karşılık Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, yaptığı açıklamada, marşın bestelenmesi için Youssoupha'nın doğru seçim olduğunu ve ırkçılığa tepki gösteren sanatçı olduğunu vurguladı.

GÖÇMEN KARŞITI TUTUM YOĞUNLAŞIYOR

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal ise aşırı sağcı siyasetçilere tepki göstererek onların polemik yarattığını belirtti.

Attal, daha önce de Aşırı sağcı Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen'in EURO 1996'da Fransa Milli Takım futbolcuları hakkında "utanç verici" sözler kullandığını ve oyuncuların kökenleri nedeniyle Fransa'yı temsil etmeyi hak etmediği yönünde açıklama yaptığını söyledi.

Fransa'da gelecek ay yapılacak bölgesel seçimlerin ve gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerin yaklaşmasıyla son dönemde göçmen karşıtı tutum giderek yoğunluk kazanıyor.

Fransa'yı 2018'de Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan milli takım futbolcularının çoğunun Afrika kökenli göçmenlerden oluşması dikkati çekmişti. Fransa Milli Takımı'nın kadrosundaki 23 oyuncudan 15'inin Afrika kökenlilerden oluşuyordu.

AA