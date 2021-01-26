Milli takım için kulaç attılar

ANTALYA, (DHA) - İSTANBUL'da 21-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Turkcell Yıldızlar Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçme Müsabakalarında Antalyaspor'dan 6 kadın ve 1 erkek sporcu kulaç attı. Yıldızlar kategorisinde, Türkiye'nin en iyi 14-15 yaş kadınları ve 15-16 yaş erkeklerinin katılımıyla 4 gün boyunca gerçekleşen müsabakaların sabah seanslarında elemeler yapıldı, en hızlı 8 sporcu ise akşam seanslarında final müsabakalarında yüzdü.

Antalyaspor yüzücüleri, yapılan finaller sonucunda, Türkiye Multinational Yıldız Yüzme Milli takımına ve Alternatif Yıldız Yüzme Milli takıma seçilmek için mücadele verdi.

BAŞARILI SONUÇLARLA DÖNDÜLER

Antalyaspor yüzme takımından Sevim Eylül Süpürgeci 400, 800 ve 1500 metre serbest müsabakalarında Türkiye birincisi, 200 metre serbestte ise Türkiye 4'üncüsü olurken, Talya Erdoğan 1500 metre serbestte Türkiye 3'üncüsü, 800 metre serbestte Türkiye 6'ncısı, 400 metre serbestte Türkiye 4'üncüsü oldu. Azra Karabulut 200 metre kelebekte Türkiye 5'incisi, Gülin Naz Ünalmış 50 metre kurbağalamada Türkiye 3'üncüsü, 50 metre serbestte Türkiye 9'uncusu, Deniz Efe 1500 metre serbestte Türkiye 9'uncusu, Poyraz Şan Aşkın ise 1500 metre serbestte Türkiye 5'incisi olmayı başardı. Milli takıma girmeye hak kazanan sporcular, ileri bir tarihte Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takım Seçme Komitesi tarafından belirlenecek.

Yarışmalar sonunda açıklama yapan Yüzme-Sutopu Şube Koordinatörü Murat Yılmaz, “Milli takım seçme müsabakalarında, gösterdikleri performanslarıyla yaşıtlarında Türkiye'nin en iyi sporcuları arasında kalmayı başaran sporcularımızı, antrenörlerimizi ve velilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

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