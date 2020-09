Milli takım hayaliyle günde 180 kilometre yol gidiyor

Çivril'de Emine Özcan Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Amber Selin Karaosmanoğlu, futbol tutkusuyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlardan bu yana futbola ilgi duyan Karaosmanoğlu'na, ailesi de destek veriyor. Karaosmanoğlu, eğitim gördüğü lisede yeteneğini keşfeden öğretmenlerinin teşvikiyle TFF Kadınlar 2'nci Ligi'nde mücadele eden Horozkentspor'un seçmelerine katıldı.

Takıma seçilen Amber Selin Karaosmanoğlu, ekibin önemli parçası haline geldi. Ofansif orta saha ve forvet olarak görev yapan Karaosmanoğlu, performansıyla kulüp antrenörlerinin takdirini kazandı. Haftanın 5 günü antrenmanlara katılan Karaosmanoğlu, takımla birlikte çalışabilmek için diğer futbolculardan daha fazla mesafe katetmek zorunda kalıyor. Genç oyuncu, yaşadığı ilçeden antrenmanların yapıldığı Denizli'nin merkez ilçesi Merkezefendi'deki İlbade Stadı'na ulaşabilmek için 90 kilometre yolculuk yapıyor. Günde gidiş-dönüş 180 kilometre yolculuk yapan Karaosmanoğlu'nu, aile fertleri götürüp getiriyor.

"BENİM GİBİ FUTBOLU SEVEN BİR SÜRÜ KIZ VAR"

Amber Selin Karaosmanoğlu, küçükken sokak aralarında oynamaya başladığı futbolun en büyük tutkusu olduğunu söyledi. Profesyonel kulüpte sevdiği spor ile uğraştığı için mutlu olduğunu belirten Karaosmanoğlu, "Burada bana bir şans verdikleri için çok mutluyum. Benim gibi futbolu seven bir sürü kız var. Birlikte güzel işler yapıyoruz. Antrenman günlerinde önümde uzun bir yol olduğu için erken kalkmak zorundayım. Her gün 06.30'da uyanıyorum. İlçemiz kent merkezine 90 kilometre. Yolun sonunda çok sevdiğim bir işi yapacak olduğum için mutlu oluyorum. Futbol oynamayı çok sevdiğim için yorucu olmuyor. Her gün dönüşle birlikte toplam 180 kilometre yol gidiyorum" dedi.

HAYALİ MİLLİ TAKIM

Hayalini de paylaşan Amber Selin Karaosmanoğlu, "Sahadayken kendimden geçiyorum. Futbol oynarken çok mutlu oluyorum. Hayalim milli takıma seçilmek. Ay yıldızlı formamızı giymeyi çok istiyorum. Onu başarmak için çok çalışacağım. TFF Kadınlar 2'nci Ligi'nde şampiyon olabilmek için takım arkadaşlarımla elimizden geleni sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.

AİLESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Çivril'de esnaflık yapan baba Mustafa Karaosmanoğlu, kızının severek futbol oynadığını belirtip, her zaman destekçisi olacağını söyledi.

Anne Kerime Sevgi Karaosmanoğlu da "Eşim ve kayınpederim dönüşümlü olarak sabahları kızımı antrenmana götürüyoruz. Herkes sevdiği işi yapmalı. Bunun cinsiyeti yok. Kızlar da futbolu sevebiliyor. Onları destekleyen bir kulüp olması çok iyi bir şey" dedi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)