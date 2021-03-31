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Milli Takım haberi... Hakan Çalhanoğlu: Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi

Milli Takımımızın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 3’üncü maçında Letonya karşısında aldığı 3-3'lük beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

31 Mart 2021, Çarşamba 12:08 Son Güncelleme:
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Milli Takım haberi... Hakan Çalhanoğlu: Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi

Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

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