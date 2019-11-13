Milli takım gruptan nasıl lider çıkar? Türkiye puan durumu
A Milli Takım Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubun en kritik maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Şenol Güneş'in öğrencileri EURO 2020'ye katılmayı garantiledi. Averajla ikinci sırada bulunan Fransa, Andorra ile karşı karşıya geliyor. Türk futbolseverler Milli takım gruptan nasıl lider çıkar? Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Milli takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye puan durumu...
EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan Türkiye, 9. maçında İzlanda'yı konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve milliler EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. Türk futbol severler Milli takım gruptan nasıl lider çıkar? Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Milli takım gruptan nasıl lider çıkar? Türkiye puan durumu...
Türkiye gruptan nasıl lider çıkar?
Fransa deplasmanından 1 puanla dönen Türkiye, liderlik için büyük avantaj sağlamıştı. İzlanda'yla Telekom'da 0-0 berabere kalan ve puanını 20'ye yükselten Milli Takımımız, gözünü Fransa-Moldova maçına çevirdi. Fransa, Moldova'yı mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğunu devralacak.
Son hafta Türkiye, Andorra'ya, Fransa ise Arnavutluk'a konuk olacak. Fransa'nın Arnavutluk'a puan kaybetmesi halinde Türkiye Andorra'yı deplasmanda devirirse grubu lider olarak tamamlayacağız.
H Grubu Türkiye'nin puan durumu
1- TÜRKİYE / 20 puan
2- Fransa / 19 puan (1 maçı eksik)
3- İzlanda / 16 puan
4- Arnavutluk / 12 puan (1 maçı eksik)
5- Andorra / 3 puan (1 maçı eksik)
6- Moldova / 3 puan (1 maçı eksik)
Türkiye'nin kalan maçları hangileri?
10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk
14 Ekim Pazartesi: Fransa 1 - 1 Türkiye
14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda
17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye
A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ
22 MART 2019
Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE
25 MART 2019
TÜRKİYE 4 - 0 Moldova
8 HAZİRAN 2019
TÜRKİYE 2 - 0 Fransa
11 HAZİRAN 2019
İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE
7 EYLÜL 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Andorra
10 EYLÜL 2019
Moldova 0 - 4 TÜRKİYE
11 EKİM 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk
14 EKİM 2019
Fransa 1 - 1 TÜRKİYE
14 KASIM 2019
TÜRKİYE 0 - 0 İzlanda
17 KASIM 2019
Andorra - TÜRKİYE