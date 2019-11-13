EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan Türkiye, 9. maçında İzlanda'yı konuk etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve milliler EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. Türk futbol severler Milli takım gruptan nasıl lider çıkar? Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? Gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte Milli takım gruptan nasıl lider çıkar? Türkiye puan durumu...

Türkiye gruptan nasıl lider çıkar?

Fransa deplasmanından 1 puanla dönen Türkiye, liderlik için büyük avantaj sağlamıştı. İzlanda'yla Telekom'da 0-0 berabere kalan ve puanını 20'ye yükselten Milli Takımımız, gözünü Fransa-Moldova maçına çevirdi. Fransa, Moldova'yı mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğunu devralacak.

Son hafta Türkiye, Andorra'ya, Fransa ise Arnavutluk'a konuk olacak. Fransa'nın Arnavutluk'a puan kaybetmesi halinde Türkiye Andorra'yı deplasmanda devirirse grubu lider olarak tamamlayacağız.

H Grubu Türkiye'nin puan durumu

1- TÜRKİYE / 20 puan

2- Fransa / 19 puan (1 maçı eksik)

3- İzlanda / 16 puan

4- Arnavutluk / 12 puan (1 maçı eksik)

5- Andorra / 3 puan (1 maçı eksik)

6- Moldova / 3 puan (1 maçı eksik)

Türkiye'nin kalan maçları hangileri?

10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk

14 Ekim Pazartesi: Fransa 1 - 1 Türkiye

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ

22 MART 2019

Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE

25 MART 2019

TÜRKİYE 4 - 0 Moldova

8 HAZİRAN 2019

TÜRKİYE 2 - 0 Fransa

11 HAZİRAN 2019

İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE

7 EYLÜL 2019

TÜRKİYE 1 - 0 Andorra

10 EYLÜL 2019

Moldova 0 - 4 TÜRKİYE

11 EKİM 2019

TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk

14 EKİM 2019

Fransa 1 - 1 TÜRKİYE

14 KASIM 2019

TÜRKİYE 0 - 0 İzlanda

17 KASIM 2019

Andorra - TÜRKİYE







