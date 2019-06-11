Milli Takım fikstür | Türkiye fikstür (H Grubu puan durumu)
A Milli Futbol Takımımız,EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın rakiplerinden Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4-0 yenerken Arnavutluk sahasında ağırladığı Moldova'yı 2-0 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 yenilerek, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Elemelerdeki ilk üç maçında Arnavutluk, Moldova ve Fransa’yı yenen ay-yıldızlı takım, İzlanda karşısından sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İlk yenilgisi sonucunda grupta 9 puanda kalan A Milli Takım liderliği averajla Fransa’ya kaptırdı. Aynı puana sahip İzlanda ise 3. sırada yer aldı. A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş’in ikinci dönemindeki 6. maçında ilk yenilgisini yaşadı. Türkiye, bu maça kadar Güneş yönetiminde bu yıl oynadığı 3’ü resmi, 2’si özel 5 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Arnavutluk, Moldova, Fransa, Yunanistan ve Özbekistan ile oynadığı 5 maçı da kazanan Türkiye’nin serisi İzlanda deplasmanındaki mağlubiyetle sona erdi.
İŞTE A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ
22 MART 2019
Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE
25 MART 2019
TÜRKİYE 4 - 0 Moldova
8 HAZİRAN 2019
TÜRKİYE 2 - 0 Fransa
11 HAZİRAN 2019
İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE
7 EYLÜL 2019
TÜRKİYE - Andorra
10 EYLÜL 2019
Moldova - TÜRKİYE
11 EKİM 2019
TÜRKİYE - Arnavutluk
14 EKİM 2019
Fransa - TÜRKİYE
14 KASIM 2019
TÜRKİYE - İzlanda
17 KASIM 2019
Andorra - TÜRKİYE
H Grubu puan durumu
1- Fransa / 9 puan
2- TÜRKİYE / 9 PUAN
3- İzlanda / 9 puan
4- Arnavutluk / 6 puan
5- Moldova / 3 puan
6- Andorra / 0 puan