Milli Takım fikstür | Türkiye fikstür (H Grubu puan durumu)

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 yenilerek, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Elemelerdeki ilk üç maçında Arnavutluk, Moldova ve Fransa’yı yenen ay-yıldızlı takım, İzlanda karşısından sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İlk yenilgisi sonucunda grupta 9 puanda kalan A Milli Takım liderliği averajla Fransa’ya kaptırdı. Aynı puana sahip İzlanda ise 3. sırada yer aldı. A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş’in ikinci dönemindeki 6. maçında ilk yenilgisini yaşadı. Türkiye, bu maça kadar Güneş yönetiminde bu yıl oynadığı 3’ü resmi, 2’si özel 5 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Arnavutluk, Moldova, Fransa, Yunanistan ve Özbekistan ile oynadığı 5 maçı da kazanan Türkiye’nin serisi İzlanda deplasmanındaki mağlubiyetle sona erdi.

İŞTE A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ

22 MART 2019

Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE

25 MART 2019

TÜRKİYE 4 - 0 Moldova

8 HAZİRAN 2019

TÜRKİYE 2 - 0 Fransa

11 HAZİRAN 2019

İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE

7 EYLÜL 2019

TÜRKİYE - Andorra

10 EYLÜL 2019

Moldova - TÜRKİYE

11 EKİM 2019

TÜRKİYE - Arnavutluk

14 EKİM 2019

Fransa - TÜRKİYE

14 KASIM 2019

TÜRKİYE - İzlanda

17 KASIM 2019

Andorra - TÜRKİYE

H Grubu puan durumu

1- Fransa / 9 puan

2- TÜRKİYE / 9 PUAN

3- İzlanda / 9 puan

4- Arnavutluk / 6 puan

5- Moldova / 3 puan

6- Andorra / 0 puan