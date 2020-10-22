Milli Takım, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için Romanya’ya gitti

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası, 24 Ekim Cumartesi günü Romanya’nın Poiana Braşov kentinde düzenlenecek. Organizasyonda yer alacak milli takım kafilesi, bugün Romanya’ya gitti. 12 atletle, şampiyonada madalya arayacak milliler, son yıllardaki başarılı grafiğini Romanya’da da sürdürmek istiyor.

U20 ve büyükler kategorisinde hem bireysel hem de takım olarak şampiyonluk hedefleyen Ay-yıldızlılar, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda şu isimlerle madalya arayacak:

BÜYÜK KADINLAR: Bahar Atalay, Dilan Atak, Jale Başak

BÜYÜK ERKEKLER: Ramazan Karagöz, Abdullah Çakır, Rıdvan Taş

U20 KADINLAR: Ruken Tek, Tuğçe Özkan, Rümeysa Coşkun

U20 ERKEKLER: Mehmet Vefa Aydemir, Ramazan Yorulmaz, Bilal Bayramoğlu