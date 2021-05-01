Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sorumlusu Kadri Akgün, gazetecilere, 10’u Türk, 10’u da Ukrayna ekibinden olmak üzere 20 sporcuyla Erdemli Atış Poligonunda ortak kamp yaptıklarını söyledi.

Ay-yıldızlı ekipteki 10 sporcudan 6’sının Tokyo için kota aldığını, diğer 4 sporcunun da kota için Peru’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda mücadele edeceğini aktaran Akgün, "Peru’da gerçekleştirilecek Dünya Kupası’ndan en az 2 ya da 3 kota daha almayı umut ediyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Şu anda 6 kotamız var, 3 tane daha alırsak 9 kota ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kota alan sporcularımızla ülkemize madalyalarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sorumlusu İrina Vynogradovda Türkiye’ye daha önce de kapma geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını belirterek, "Türk Milli Takımı ile çalışıyoruz. Çok güzel dostluklar kurduk ve bu dostlukları Tokyo’da avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kamp, 15 Mayıs’a kadar sürecek. (AA)