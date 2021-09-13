Otomobil sporlarında Nürburgring Endurance Serisi'nin 7. ayağında milli sporcular Mustafa Mehmet Kaya, Ersin Yücesan ve Emir Aşarı piste çıktı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'da düzenlenen serinin 7. ayağı ROWE 6 Saat Endurance Yarışı'nın Nurburgring Pisti'nde düzenlendiği belirtildi.

Mercedes AMG GT4 ile yarışan Mustafa Mehmet Kaya ve Ersin Yücesan'ın, Gabriele Piana ve Mike Stursberg ile birlikte mücadele ettikleri yarışı SP8T kategorisinde birinci, genel klasmanda da 140 araç arasında 17. sırada tamamladıkları aktarıldı.

Mustafa Mehmet Kaya'nın ise SP8T kategorisinde bitime iki yarış kala matematiksel olarak şampiyonluğunu garantilediği aktarıldı. "Nurburgring 40 Yılın En İyi Sürücüleri" listesine giren tek Türk sporcu olduğu bildirilen Ersin Yücesan'ın da, bir yarış eksiği olduğu için SP8T kategorisinde ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

BMW 330i ile VT2 kategorisinde yarışan diğer milli sürücü Emir Aşarı'nın ise yarışın başında meydana gelen mekanik arıza nedeniyle zaman kaybettiği ve kalan turları test amaçlı tamamlayarak yarıştan puansız ayrıldığı ifade edildi.

AA