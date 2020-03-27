Milli sporculardan 'Evde kal' çağrısı

BUĞRA ÜNAL: 14 KURALA UYALIM

Modern pentatloncu Buğra Ünal, salgınla mücadele için kurallara uyma çağrısı yaparak, "Şu an küresel bir salgının tam ortasındayız. Bireysel sağlığımızı korumak kadar toplumun da sağlığı bizim elimizde. Sağlık Bakanlığımızın çıkardığı 14 kurala uyup, güvenli mesafeyi koru. Evde kal Türkiye" dedi.

İLKE ÖZYÜKSEL: TOPLUMDAN DA SORUMLUYUZ

Milli pentatloncu İlke Özyüksel de "Küresel bir salgın içindeyiz. Sadece kendimizden değil, toplumdan da sorumluyuz. Kendi sağlığın için, çevre sağlığın için lütfen evde kal" diye konuştu.

İPEK AKŞİN: KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT

Milli sporculardan İpek Akşin de güvenli mesafeye dikkat çekerek, "Küresel bir salgın yaşadığımız bu günlerde sağlık sistemimizin düzenli işleyebilmesi ve sağlık çalışanlarımıza yardımcı olabilmek için sen de kişisel hijyenine dikkat et. Güvenli mesafeni koru ve evde kal. Bu sayede hem çevrendekiler hem de sen sağlıklı kal" ifadelerini kullandı.

YASMANİ COPELLO: LÜTFEN EVDE KALIN

Milli atlet Yasmani Copello Escobar ise mesajında, "Ben iyiyim, her şey yolunda. Kendinize iyi bakın, lütfen evde kalın" dedi.

DHA