Milli sporculardan 2018’de 5 bin 250 madalya

Türkiye, 2018 yılında katıldığı uluslararası spor organizasyonlarında 5 bin 250 madalya kazandı.

07 Ocak 2019, Pazartesi 18:10
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Milli sporculardan 2018’de 5 bin 250 madalya

Türkiye, 2018 yılında katıldığı uluslararası spor organizasyonlarında 5 bin 250 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de faaliyet gösteren 57 federasyon, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen uluslararası organizasyonlarda toplamda 5 bin 250 madalya aldı.

Milli sporcular, geçen yılı bin 642,5 altın, bin 580 gümüş, 2 bin 27,5 bronz madalyayla kapatırken, Kick Boks Federasyonu, 2018’de katıldığı uluslararası turnuvalarda 836, Tekvando Federasyonu 546, Güreş Federasyonu ise 541 kez kürsü sevinci yaşadı.

Briç, Dans, Geleneksel Spor Dalları, Hokey, Kızak, Oryantring, Otomobil, Triatlon federasyonları 2018’de "sıfır" çekerken, Sutopu (altın), Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi (gümüş), Hentbol (gümüş), Curling (gümüş) ve Buz hokeyi (bronz) federasyonları 2018’de birer madalya aldı.

Dünya ve Avrupa Şampiyonaları

Türkiye, 2018 yılında katıldığı Dünya şampiyonalarında 88, Avrupa şampiyonalarında ise 189 altın madalya kazandı.

Dünya şampiyonalarından 101 gümüş, 157 de bronz madalya kazanan milli sporcular, Avrupa şampiyonalarından ise 206 gümüş 306 da bronz madalya elde etti.

Dünya şampiyonalarında güreş milli takımı sporcuları 20 altın, 19 gümüş, 30 bronz, işitme engelli sporcular 11 altın, 25 gümüş, 14 bronz, Üniversite Sporları Federasyonu bünyesindeki sporcular 14 altın, 5 gümüş, 7 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular ise 10 altın, 10 gümüş, 20 bronz madalya aldı.

Avrupa şampiyonalarında ise milli tekvandocular 38 altın, 28 gümüş, 49 bronz, halterciler 21 altın, 28 gümüş, 32 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular 21 altın, 19 gümüş, 19 bronz, güreşçiler ise 16 altın, 19 gümüş, 34 bronz madalyayı boynuna astı.

Milli sporcuların branşlara göre aldıkları madalya sayıları şöyle:

     Atıcılık ve avcılık (5): 3 altın, 2 bronz

     Atletizm (495): 169 altın, 157 gümüş, 169 bronz

     Badminton (67): 19 altın, 23 gümüş, 25 bronz

     Basketbol (17): 8 altın, 6 gümüş, 3 bronz

     Bedensel engelliler (257,5): 82,5 altın, 90,5 gümüş, 84,5 bronz

     Bilardo (10): 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz

     Binicilik (100): 46 altın, 34 gümüş, 20 bronz

     Bisiklet (201): 59 altın, 80 gümüş, 62 bronz

     Bocce Bowling Dart (83): 21 altın, 34 gümüş, 28 bronz

     Boks (84): 18 altın, 26 gümüş, 40 bronz

     Buz pateni (38): 16 altın, 14 gümüş, 8 bronz

     Cimnastik (71): 15 altın, 29 gümüş 27 bronz

     Dağcılık: (4): 1 altın, 1 gümüş 2 bronz

     Eskrim (30): 11 altın, 8 gümüş, 11 bronz

     Gelişmekte olan spor branşları (2): 1 altın, 1 gümüş

     Golf (8): 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz

     Görme engelliler (56): 17 altın, 16 gümüş, 23 bronz

     Güreş (541): 183 altın, 148 gümüş, 210 bronz

     Halter (108): 28 altın, 36 gümüş, 44 bronz

     Hava sporları (4): 3 altın, 1 gümüş

     İşitme engelliler (63): 16 altın, 28 gümüş, 19 bronz

     Judo (175): 58 altın, 40 gümüş, 77 bronz

     Kano (4): 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz

     Karate (314): 104 altın, 75 gümüş, 135 bronz

     Kayak (34): 11 altın, 7 gümüş, 16 bronz

     Kick boks (836): 221 altın, 221 gümüş, 394 bronz

     Kürek (24): 10 altın, 8 gümüş, 6 bronz

     Masa tenisi (3): 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz

     Modern pentatlon (3): 2 altın, 1 gümüş

     Motosiklet (70): 28 altın, 25 gümüş, 17 bronz

     Muaythai (12): 1 altın, 1 gümüş, 10 bronz

     Okçuluk (45): 21 altın, 15 gümüş, 9 bronz

     Okul sporları (32): 6 altın, 7 gümüş, 19 bronz

     Özel sporcular (54,5): 11 altın, 20,5 gümüş, 23 bronz

     Satranç (34): 13 altın, 8 gümüş, 13 bronz

     Sualtı (17): 5 altın, 6 gümüş, 6 bronz

     Tekvando (546): 162 altın, 134 gümüş, 250 bronz

     Tenis (67): 30 altın, 36 gümüş, 1 bronz

     Üniversite sporları (114): 35 altın, 40 gümüş, 39 bronz

     Voleybol ve plaj (33): 11 altın, 12 gümüş, 10 bronz

     Vücut geliştirme (115): 35 altın, 34 gümüş, 46 bronz

     Wushu (137): 44 altın, 39 gümüş, 54 bronz

     Yelken (6): 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz

     Yüzme (325): 109 altın, 106 gümüş, 110 bronz

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR

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