Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, 25 Nisan’da sona erecek elemelerde Türkiye’yi İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz temsil ediyor.

Her ülkeden 2 erkek ve 2 kadın sporcu olmak üzere maksimum 4 oyuncunun yer alabildiği elemelere, erkeklerde 21 ülkeden 36, kadınlarda ise 25 ülkeden 40 sporcu katılıyor. Eleme müsabakaları sonunda 2020 Tokyo Olimpiyatları’na 5 erkek ve 4 kadın sporcu katılmaya hak kazanacak.

Elemelerin ilk gününde; milli sporcu Sibel Altınkaya, Lüksemburglu Sarah De Nutte’yi 12-10, 10-12, 7-11, 12-10 ve 11-8’lik setlerden sonra 3-2 mağlup ederek kadınlar A grubuna galibiyetle başladı. Altınkaya, yarın Yunan Aikaterini Toliou ile gruptaki son maçına çıkacak.

Milli masa tenisçi İbrahim Gündüz ise İngiliz Paul Drinkhall’u 11-9, 11-4, 11-4 ve 11-7’lik setlerden sonra 4-0 mağlup ederek erkekler B grubuna galibiyetle başladı. Gündüz, bugün Letonyalı Daniels Kogans ile karşılaşacak. Milli sporcu yarın ise Romanya’dan Rares Sipos ile gruptaki son maçını yapacak.

Bugünün diğer programında Talha Yiğenler erkekler G grubunda Belçikalı Cedric Nuytinck ve İsrailli Michael Tauber ile karşılaşacak. Özge Yılmaz da kadınlar C grubunda Çin asıllı İspanyol Maira Xiao ile oynayacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan sporcular 2. tura yükselecek. (AA)