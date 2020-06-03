Milli sporcular salonlara kavuştu

Türkiye’de 18 Mart tarihinde korona virüs önlemleri kapsamında spor salonları kapatılmıştı. 1 Haziran normalleşme süreci ile yeniden hizmet vermeye başlayan spor salonlarında yüzler gülmeye başladı. Avrupa kupalarına hazırlanan milli sporcular, salonlarda çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştiriyor.

Karagöz: “Korona virüs nedeniyle bireysel çalışıyoruz”

Korona virüs nedeniyle 3 aydır antrenman yapamadığını belirten milli sporcu Hakan Karagöz, “Hayırlısıyla spor salonumuz açıldı. Korona virüs nedeniyle 3 aydır antrenman yapamıyorduk. Ben milli sporcu olarak bu süreçte hiç antrenman yapamadım. Korona virüs bizi kötü etkiledi. Uzun bir süre antrenmansız kaldık. Maçlarımız iptal oldu. Yaklaşık 2.5 ay sonra Avrupa kupaları maçları var. Biz de bu önemli müsabakaya hazırlanmaya başladık. Biz virüs nedeniyle bireysel olarak çalışmalar yapıyoruz. Korona virüs azaldığı zaman yakın çalışma sürecine girince daha çok çalışmaya başlarız. Ben 3 yıl içerisinde 4 defa Türkiye 2.’si oldum, bir defada Türkiye 3.'sü oldum. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Amacım Avrupa, sonrasında ise dünya şampiyonu olmak” dedi.

Akınyıldız: “Milli sporcularımızı Avrupa şampiyonlarına hazırlıyoruz”

Kick Boks Antrenörü Serhat Akınyıldız da pandemi sürecinde sporculara evde video üzerinden çalışma olanakları sunduklarını ifade ederek, "Bu video çalışmaları salondaki çalışmalar gibi olmuyor. Spor salonlarımız artık açıldı. Salonda korona virüs nedeniyle belli kurallar çerçevesinde çalışmalar yapıyoruz. Antrenmanlarımızı daha çok bireysel olarak yapıyoruz. Umarım ilerleyen günlerde korona virüs Türkiye’de tamamıyla biterse normal şekilde çalışmalarımıza geçmiş oluruz. Avrupa ve dünya kupalarına hazırlanan milli sporcularımız var. İnşallah sporcularımız bizi şampiyonalarda gururlandırırlar” diye konuştu.

Bekir Şeyhanlı - Sinan Özdemir / ŞANLIURFA (İHA)