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Milli sporcular, Mısır'da final sayısını 9'a çıkardı

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası’nın Mısır etabında, elemelerin ikinci gününde milli sporcular, 5 final hakkı kazandı ve toplam final sayısını 9’a çıkardı.

04 Haziran 2021, Cuma 22:12 Son Güncelleme:
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Milli sporcular, Mısır'da final sayısını 9'a çıkardı

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire’de gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda Cemre Kendirci denge ve yer aletlerinde finale kalırken, erkeklerde Mehmet Ayberk Koşak atlama masası ve paralel bar aletlerinde, Kerem Şener ise atlama masasında finale kaldı.

Dün yapılan elemelerde ise Bilge Tarhan ve Cemre Kendirci atlama masasında, Hamza Şamil Yılmaz ve Mehmet Ayberk Koşak halka aletinde finale kalma başarısı göstermişti.

Organizasyonda alet finalleri, yarın ve 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

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