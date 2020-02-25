Milli sporcular koronavirüsü nedeniyle ülkeye geri döndü

İtalya'nın kuzeyinde ve Venedik yakınlarındaki Ligniano Sabbiadoro'da yapılacak yarışlara katılmadan ülkeye dönen kafiledeki sporcular ve antrenörler tedirgin.

Friuli-Venezia Giulia bölgesi başkanının dün yapmış olduğu açıklamasıyla İtalya Para Yüzme Federasyonu ve Lokal Organizasyon Komitesine koronavirüsü tehdidinden dolayı müsabakaların iptal edilmesi uyarısında bulundu ve ardından yapılan açıklama ile müsabakalar iptal edildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım yaptığı açıklamada, ''Kafilemizin sağlığı her şeyden önce gelir, bu nedenle hiç zaman kaybetmeden iptalin öğrenilmesinden 5 dakika sonra kafilemizin biletleri değiştirilerek acilen ülkemize dönmeleri sağlanmıştır. 5 sporcu iki kadın iki erkek ve iki antrenör hemen geri getirildi. Kafilemiz sağlıklı bir şekilde yurda dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' dedi.

DHA