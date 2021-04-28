Milli sporcular, Kiev’de bir üst tura yükseldi

Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası’nda ikinci gün müsabakaları yapıldı. Başkent Kiev’deki organizasyonun ikinci gününde milli sporcular, karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi. Tek kadınlarda mücadele eden ve ilk turu maç yapmadan geçen Neslihan Yiğit, ikinci turda Çekya’dan Tereza Svabikova’yı 21-13’lük setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

Neslihan gibi turnuvaya ikinci turdan başlayan Emre Lale, tek erkeklerde İsviçreli Christian Kirchmayr’ı 19-21, 21-19 ve 21-15’lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Tekler kategorisinde üçüncü turda Neslihan Yiğit, Macar Agnes Korosi, Emre Lale ise Danimarkalı Anders Antonsen ile karşılaşacak.

Karışık çiftlerde mücadele eden Zehra Erdem ile Emre Sönmez, Avusturyalı Philip Birker-Katharina Hochmeir ikilisini 18-21, 21-19 ve 21-10’luk setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Zehra-Emre ikilisi, bir üst turda Alman Mark Lamsfuss-Isabel Herttrich çiftiyle karşı karşıya gelecek. (AA)