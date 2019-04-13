Milli sporcular Atakan Yüksel ve Cengiz Arslan finale kaldı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı.

67 kiloda mücadele eden Atakan Yüksel, Gürcü Sachino Davitaia’yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Cengiz Arslan ise 72 kilo yarı finalinde Bulgar Aik Mnatsakanian’ı 2-1 yenerek finale yükselen bir diğer milli güreşçi oldu.

Yarın yapılacak final müsabakalarında Atakan Yüksel, Polonyalı Gevorg Sahakyan, Cengiz Arslan ise Rus Abuiazid Mantsigov ile karşılaşacak.

60 kiloda Türkiye adına yarışan Kerem Kamal, Rus Sergey Emelin, 82 kiloda mindere çıkan Emrah Kuş ise Danimarkalı Rajbek Alvievich Bisultanov ile yaptığı yarı final müsabakasını kaybetti. İki milli güreşçi, yarın bronz madalya için mücadele edecek.

Öte yandan, gündüz seansında 97 kilo çeyrek final maçında Rus Musa Evloev’e yenilen Fatih Başköy, rakibi finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti. Fatih, yarın repesaj maçında Sırp Mihail Kajala ile karşı karşıya gelecek.