Milli sporcu Rabia Topuz, gözünü Avrupa’ya dikti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan ve boksta yıldızlar Avrupa şampiyonluğu bulunan Hatice Akbaş’a özenerek başladığı muay thaide çeşitli Türkiye dereceleri bulunan milli sporcu Rabia Topuz, boksta da başarılarını sürdürerek Avrupa şampiyonluğu hedefliyor.

Kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çeken ve milli takıma kadar yükselen Rabia Topuz, geçen yıl Türkiye Muay Thai Şampiyonası’nda üçüncülük elde etmesinin ardından boks sporuna da ağırlık vermeye başladı.

Rabia, bu yıl Samsun’da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda bronz madalya kazandı.

Boksa ilgisini arttıran genç sporcu, bu kulvarda daha da ilerleyerek Avrupa ve olimpiyat şampiyonluğu yaşamayı hedefliyor.

Malatya’nın 26 bin nüfuslu Akçadağ ilçesinde spora başlayan Rabia Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşı Hatice Akbaş’ın başarılarından sonra spora başladığını ve kısa sürede önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Muay thai ve wushu branşlarında Türkiye üçüncülüklerinin bulunduğunu hatırlatan Rabia, elde ettiği başarıların kendisini daha da hırslandırdığını ifade etti.

Rabia, muay thai ve wushunun yanı sıra boksa da merak saldığını, bu spora da ağırlık verdiğini anlatarak, "Boksta katıldığım ilk şampiyonada üçüncü oldum ve milli takıma çağrıldım." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenmanlarının yanı sıra üniversite sınavlarına da hazırlandığı anlatan Rabia, şöyle devam etti:

"Antrenörüm Kerem Akbaş, başarılı olmamı istiyor ve bana güveniyordu. Üniversite hazırlık kursumu da biraz aksatarak, antrenmanlarıma devam ettim. Sabah ve akşam olmak üzere günlük ikişer saat çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandım. Derece elde edeceğime inanarak antrenmanlarımı sürdürdüm ve çalışmamın karşılığını aldım."

Rabia Topuz, henüz yolun başında olduğunu ve çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü belirterek, "Milli takıma seçildiğim için mutluyum. Hedefim Avrupa ve olimpiyatlarda derece elde etmek." diye konuştu.

Milli sporcu Rabia, kariyerinin yanında eğitimini de tamamlamak istediğini kaydetti.

- Antrenör Akbaş: "Olimpiyatlara giderek derece elde edeceğine inanıyorum"

Antrenör Kerem Akbaş da yapılan çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek, sporcusunun başarılı olacağına inandığını söyledi.

Sporcusunun her zaman yanında olduğunu anlatan Akbaş, "Kızımız inşallah ve Avrupa’da müsabakalara katılır. Rabia Topuz’un olimpiyatlara kadar giderek derece elde edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Akbaş, müsabakalara hazırlık sürecinde sporculara destek veren Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’a da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

AA