Milli sporcu Osman Can Özdeveci, gülleyi olimpiyatlar için atacak

Gülle atmada yıldızlar, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde Türkiye rekorlarını elinde bulunduran 25 yaşındaki milli sporcu, çalışmalarını sürdürdüğü Naili Moran Atletizm Pisti’nde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 2008’de spora başlayan Osman Can, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota almayı hedeflediğini dile getirdi.

Romanya’nın Arad kentinde 2016 yılında düzenlenen 16. Avrupa Atmalar Kış Kupası’nda 18,58’lik derecesiyle altın madalya kazandığını hatırlatan Osman Can, "2017 yılında da Azerbaycan’da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda 19,83’lük dereceyle altın madalya kazandım. Bu sene de Fransa’nın başkenti Paris’te 25-30 Ağustos tarihlerinde Avrupa Atletizm Şampiyonası yapılacak. Bu yarışma bizim için çok önemli. Altın madalya kazanmak istiyorum ama asıl hedefim Tokyo’da milli formayı giymek." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota verecek yarışmaların nisan ayında başlayacağını belirten milli sporcu, "Barajı geçip olimpiyat kotası almak ve ülkemi Tokyo 2020’de temsil etmek istiyorum. Durgun bir sezon yaşadım ancak bu sene umutluyum. Umarım kota almayı başarıp ülkemi Tokyo’da en iyi şekilde temsil ederim." diye konuştu.

Milli takıma seçildikten kısa süre sonra Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olduğunu anlatan Osman Can, hedefinin sarı-lacivertli kulüpte sporu bırakmak olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe’ye transferinin hayatını değiştirdiğini ifade eden Osman Can, "Spora başladıktan kısa süre sonra milli takıma seçildim sonra da Fenerbahçe forması giymeye başladım. Yaklaşık 12 yıldır Fenerbahçe’de spor yapıyorum. Sporu, zirvedeyken, Fenerbahçe’de bırakmak isterim. Tokyo’da milli formayı giydikten sonra en büyük hedeflerimden biri de bu." şeklinde görüş belirtti.

Ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunan milli gülleci, "Yetenek taramaları yapılıyor. Kas ve kemik yapısının hangi branşa uygun olduğu bu taramalar sonucunda belirleniyor. Ailelere önerim çocuklarını genç yaşta spora yönlendirmeleri. Spora genç yaşta başlamak çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.