Milli sporcu Ömer Akgün olimpiyata abisiyle hazırlanıyor

Ailesinde bir çoğu şampiyon 13 atıcı bulunan ve ağabeylerine özenerek 25 yıl önce başladığı atıcılık sporunda Türkiye’de düzenlenen çeşitli turnuvalarda 104 kez dereceye giren Akgün, "En büyük hedefim olimpiyatta İstiklal Marşı’mızı okutmak. Hedefim madalya almak" dedi.