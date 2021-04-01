Milli sporcu Ömer Akgün olimpiyata abisiyle hazırlanıyor
Erkeklerde havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotasına ulaşan ilk Milli sporcu unvanına sahip Diyarbakırlı Ömer Akgün, ağabeyi Abdurrahman Akgün antrenörlüğünde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyor.
Ailesinde bir çoğu şampiyon 13 atıcı bulunan ve ağabeylerine özenerek 25 yıl önce başladığı atıcılık sporunda Türkiye’de düzenlenen çeşitli turnuvalarda 104 kez dereceye giren Akgün, "En büyük hedefim olimpiyatta İstiklal Marşı’mızı okutmak. Hedefim madalya almak" dedi.