Antalya'da Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından, Nirvana Cosmopolitan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCI Nirvana Gran Fondo Antalya Bisiklet Yarışı sona erdi. Farklı ülkeden onlarca sporcunun mücadele ettiği yarış, büyük heyecana sahne oldu. O sporcuların arasında mücadelesi ve spora olan aşkıyla dikkat çeken Barış Asa da vardı. 2018 yılında geçirdiği trafik kazasında iki bacağını da kaybeden Barış Asa, sporu hiç bırakmadı ve mücadelesiyle örnek oldu. Bisiklet alanında birçok yarışta boy gösteren Barış Asa, UCI Nirvana Gran Fondo Antalya'da da yerini aldı. Paracycling alanında rakiplerini geride bırakarak yarışı ilk sırada tamamlayan Barış Asa, FANATİK'ten Gizem Ekici'ye özel açıklamalarda bulundu.

"FATİH TERİM BANA İLHAM KAYNAĞI OLDU"

2 Temmuz günü o kazayı yaşadığımda çok üzgündüm. Ayaklarımı kaybettiğimi öğrendiğimde büyük bir şok içindeydim. İlk birkaç gün acımı yaşadım ama sonrasında kafamda bir ampul yandı. Kazadan beş gün sonra "Burada sona mı ermeli yoksa ülkemi milli takım seviyesinde temsil edebilir miyim?" diye sordum. Evet, neden olmasın 'Bunu birisi yapacaksa bu ben olmalıyım' diyerek kendimi motive etmiştim. O gece sosyal medyaya 'Nerede kalmıştık?' diye post attım. İyi bir Galatasaray taraftarıyım Fatih Terim de Twitter'da öyle bir tweet atmıştı. O da belki ilham kaynağı olmuştur. İnsanlar beni çok güzel desteklemişlerdi. O da beni çok motive etmişti.

"YENİDEN BİSİKLET SÜRECEĞİME KENDİMİ İNANDIRDIM"

Kazadan 5-6 gün sonra hedefini belirlediğini söyleyen Barış Asa, "Diz eklemim yerindeydi ve protez bacakla tekrar bisiklet süreceğime kendimi inandırmıştım. Ailemden hastanede yatarken ağırlık setlerimi istedim. Üst kas ve kol kaslarımı kuvvetlendirdim. Yarı mekik çekmek gibi hareketlere başladım. Daha o zamanlar ampute bisikletin sınıflandırmasını araştırmaya başladım. Araştırırken daha da ümitlendim. Sonrasında protez bacak araştırdım. Spor alanında her ihtiyaca yönelik protez bacakları gördüğümde daha da heyecanlandım ve hayatımı nasıl daha pozitife çevirebilirim diye buna odaklandım." dedi.





"TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU'NDA BRANŞ AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Ampute sporcular olarak Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara katılmak istediklerini ifade eden Barış Asa, "Bu yarışlara katılarak başka insanlara örnek olmak istiyoruz. Aslında bizim olimpiyat ve milli takım seviyemizin önündeki tek engel Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda branş açılmaması. Çünkü biz Bisiklet Federasyonu'yla iletişime geçtiğimizde "Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nda branş olmadığı için biz bu başvuruyu yapamıyoruz" diyorlar. Bisiklet şu an olimpiyatlarda ana branşlardan biri. Fakat Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda yaklaşık 20 branş olmasına rağmen bisiklet gibi ana branşın olmaması çok acı. Biz bu istediğimizi defalarca dile getirdik. Biz bu branşın açılmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten çok yetenekli gençler var." dedi.

Gizem Ekici / Fanatik.com.tr