ASKİ Sporlu genç sporcu, hayallerini ve hedeflerini anlattı. Tokyo Olimpiyatları’na katıldığı takdirde Özbek, "Kotalarımız yaklaşık 1,5 ay sonra belli olacak. Eğer aldıysam, olimpiyatta sonuç olarak oraya kadar gitmişken elim boş dönmek istemem" dedi. Sporcu maaşını biriktirerek ‘Serçe' otomobil aldığını anlatan Özbek, "Tofaş Serçe benim severek istediğim arabalardan bir tanesiydi. Tam da klasik denilebilecek bir araba. Bunu kendi sporcu maaşımı biriktirerek aldım. Arabayı aldığımda çok fazla eksiği vardı. Her ay 5-10 kere sanayiye gidip eksiklerini yaptırıyordum. Umarım bu yarışmadan gelecek ödülle belki ‘Şirin Baba’yı satabilirim daha iyisi için ya da daha iyi bir hale de sokabilirim" dedi.

DHA/Ankara