Milli sporcu Mete Gazoz bronzu kaçırdı

İspanya’da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda bronz madalya maçına çıkan milli sporcu Mete Gazoz, rakibine mağlup oldu.

26 Ağustos 2019, Pazartesi 01:56
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Milli sporcu Mete Gazoz bronzu kaçırdı

Başkent Madrid’de düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda bronz madalya maçında milli sporcu Mete Gazoz, Güney Koreli Lee Jinyong karşılaştı. Müsabakayı 10-9 kaybeden Mete, şampiyonayı 4. sırıda bitirdi.

Türkiye, 17 sporcuyla katıldığı şampiyonayı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı. İpek Tomruk, makaralı yay genç kızlar kategorisinde gümüş madalya alırken, Batuhan Akçaoğlu, Emirhan Kısa ve Yakup Yıldız’dan oluşan Makaralı Yay Yıldız Erkek Takımı ile makaralı yay yıldız erkekler kategorisinde Batuhan Akçaoğlu bronz madalya elde etti.

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