Akyüz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Milli sporcu Akyüz, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım’ın "Haliç’te Gökkuşağı", spor kategorisinde Şebnem Coşkun’un "Deepwater Solo’ tutkunlarının yeni adresi: Suluada", haber kategorisinde ise Bestami Bodruk’un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçti.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Akyüz, AA muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.