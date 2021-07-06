Milli sporcu Derin Toparlak adını tarihe yazdırdı!

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Tomsk şehrinde dün başlayan organizasyonda Derin Toparlak, erkekler 1500 metre su üstünde 12.38.27’lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Böylece büyükler paletli yüzmede ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu olan Derin, adını tarihe yazdırdı.

Macaristan’dan Sandor Pazmanyi (12.43.71) gümüş madalya elde ederken, bronz madalyayı 12.45.31 ile Rusya’dan Iakov Stryukov aldı.

Milli sporcu, 2019 yılında Yunanistan’da düzenlenen Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda altın ve gümüş madalya, yine aynı yıl İstanbul’da yapılan CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmıştı.

Paletli Yüzme Milli Takımı’nın kafile başkanı olarak Rusya’da bulunan TSSF Başkanı Şahin Özen, şu ifadeleri kullandı:

"CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası’nda milli sporcumuz Derin Toparlak, paletli yüzme büyüklerde bir ilke imza atarak ülkemize ve bizlere büyük bir gurur yaşattı. Milli sporcumuz Derin Toparlak’ı tüm kalbimle kutluyorum. Ülkemize, su altı topluluğumuza ve spor camiamıza büyük bir mutluluk yaşattı. Şampiyona, 8 Temmuz’a kadar devam edecek. 8 erkek ve 5 kadın sporcumuzdan oluşan milli takımımız, çeşitli mesafelerdeki bayrak yarışları dahil olmak üzere birçok disiplinde mücadelesini vermeye devam edecek. Başarılarımız için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz, sporcu aileleri, kulüplerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

29 ülkenin katıldığı CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası, su üstü (SF), çift palet (BF), dip (AP) ve tüp (IM) disiplinlerinde yapılıyor. Şampiyonada 4x50, 4x100 ve 4x200 su üstü ile 4x100 çift palette bayrak mücadeleleri de gerçekleştiriliyor.

AA