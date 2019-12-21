Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupanın ikinci günü erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 156, silkmede 188 ve toplamda da 344 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya elde etti.

Müsabakanın ardından açıklamada bulunan İsmayilov, çok iyi hazırlandığını belirterek, "Katar’da Türk bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı’nı dinlettirdiğim için çok mutluyum. Antrenörlerimiz ve federasyon başkanımız bana büyük destek verdi. İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 24 Aralık Salı günü sona erecek.