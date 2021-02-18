'Milli Sporcu Bursu' tanıtım günü

Bakanlık öncelikle, 50'den fazla vakıf üniversitesiyle tarihi bir anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmayla uluslararası seviyede başarı kazanan elit Milli sporcuların bu üniversitelerde tam burslu eğitim almalarının önü açılmıştı. Bu atılım daha sonra genişletilerek bu kez de Milli sporculara ortaöğretimde de yüzde yüz burs imkanı tanıyacak protokol imzalanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı protokoller üzerine 'Milli Sporcu Bursu' projesinin tanıtımı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın teşrifleriyle bugün saat 13.30'da başlayacak tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.