Milli sırıkçı Sedat Cacim, yeni rekorun sahibi oldu!

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde gerçekleşen organizasyonun ikinci gününde, yarışmacılar çeşitli branşlarda ter döküyor.

Sırıkla atlama branşında mücadele eden sporculardan Sedat Cacim, 5.21 atlayarak bu alanda Ersu Şaşma’ya ait 20 yaş altı Türkiye rekoru olan 5.20’yi bir santimetre geliştirdi.

Yeni rekorun sahibi olan genç sırıkçı, büyük sevinç yaşadı. Organizasyon, diğer branşlardaki yarışlarla devam ediyor. (AA)