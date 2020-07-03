Milli satranççı Vahap Şanal, Mamedyarov ile online maçta karşılaşacak

Türkiye Satranç Federasyonu, büyükusta unvanlarına sahip Vahap Şanal ile Shakhriyar Mamedyarov’un online maç yapacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, 2019 Türkiye Şampiyonu ve 2018 Avrupa Hızlı Satranç üçüncüsü Vahap Şanal’ın, Uluslararası Satranç Federasyonu’nun listesinde 11. sırada yer alan Azerbaycanlı Shakhriyar Mamedyarov ile 7-10 Temmuz tarihlerinde antrenman maçı yapacağı ifade edildi.

Federasyonun YouTube kanalından izlenebilecek canlı yayına, Can Arduman’ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.

DHA