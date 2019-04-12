Milli satranççı Çisel Anaçoğlu: 'LGS var ama bu sporu bırakmayacağım'

Türkiye, Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda 18 yaşın altında 10 sporcuyla hamle yaptı.

Avrupa’nın 32 ülkesinden 114’ü unvanlı 132 kadın satranç sporcunun mücadele ettiği Antalya’daki şampiyonada Türkiye’yi 16 sporcu temsil ediliyor.

Milli takımda yer alan 16 sporcudan 10’unun yaşının ise 18’den küçük olması dikkati çekiyor.

Şampiyonada milli kafilede yer alan Çisel Anaçoğlu, İrem Ezra Öz ve Gülenay Aydın, henüz 13 yaşında milli formayı giymenin mutluluğunu yaşıyor.

14 yaşında Simay Tanır, 15 yaşındaki Sıla Çağlar ve Esma Doğa Duran, 17 yaşındaki Uktenur Çatal, Busenaz Koçyiğit ve Sude Hereklioğlu ile 16 yaşındaki Defne Sade de milli takım adına yarışıyor.

Satrançla kreşte tanıştı

Satranç sporu ile kreşte tanıştığı belirten 13 yaşındaki milli satranççı Çisel Anaçoğlu, "Başka sporları denedim ama hoşuma gitmedi. Basketbola gittim, dans ettim, bale yaptım." dedi.

Gittiği kreşte satranç öğrendiğini ve yıl sonunda düzenlenen turnuvada herkesi yenmesi üzerine babası tarafından satranca yönlendirildiğini dile getiren Çisel, "6 yaşından sonra kreşle birlikte satrancı da bıraktım. 8 yaşında tekrar başladım. Profesyonel oynamıyordum. İlk turnuvamda birinci oldum ve hırs geldi sonra da bırakmadım." diye konuştu.

Sınav yoğunluğu

Çisel, milli takım formasıyla Avrupa ve dünya şampiyonalarında elinden gelenin en iyisini yaparak derece almak istediğini söyledi.

Öğrenim hayatı devam ettiği için bazı dönemlerde sınavlar nedeniyle yoğunluk yaşadığını dile getiren Çisel, "Önümüzdeki sene LGS sınavı var ve daha az turnuvaya gideceğim ama kesinlikle satrancı bırakmayı düşünmüyorum." dedi.

Türkiye’de sınav sisteminin "yoğun ve ön planda" olduğu için sporun daha geri plana düştüğünü vurgulayan Çisel, "İkisi beraber olur ama özellikle sınav senelerinde spora daha az zaman ayırmak zorunda kalıyoruz. Sınav yılım olduğu için bu yıl turnuvalara daha az katılacağım ama antrenörümle çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Çok şanslıyız"

Türkiye adına yarışan genç sporculardan 13 yaşındaki Çisel Anaçoğlu, Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda genç sporcu sayısının fazla olmadığını belirterek, "Federasyonumuz bize güveniyor, çok şanslıyız." yorumunda bulundu.

Satranç dışındaki branşlarda genç sporcu oynatmanın fazla düşünülmediğini ifade eden Çisel, "Genelde Türk sporcu da oynatmıyorlar, yabancı sporcuya öncelik veriyorlar. Satrançta daha çok genç sporculara önem verildiği için gelişim de daha kolay oluyor." diye konuştu.

Türkiye’de çok fazla satranç turnuvası düzenlendiğini ve federasyonun başarılı organizasyonlara imza attığını dile getiren Çisel, "Şampiyonada yer aldığım için çok heyecanlıyım. Daha önce Dünya Gençler Şampiyonası’nda mücadele etmiştim. O şampiyonada 20 yaşından büyük yoktu. Şimdi 20 yaşından büyüklerle de mücadele edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR