Sisal Şans’la birlikte yenilenen Türkiye’nin Şansı Milli Piyango bilinçli oyun politikasını benimseyerek ve ürün gamına yepyeni oyunlar kazandırarak bambaşka bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Artık hem bayilerde, hem Milli Piyango Online üzerinden hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de oynanabilecek oyunlar çılgın ikramiyelerle geliyor. Milli Piyango’nun yeni internet sitesi millipiyangoonline.com ve mobil uygulaması Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması ile kullanıcılar dilediği zaman dilediği yerden hem Milli Piyango biletleri satın alabilecek hem Sayısal Loto, Süper Loto oynayarak kazanma şansını artırabilecek hem de 15’ten fazla Kazı Kazan oyunu ile eğlencenin tadına varabilecek.

İkramiyeler rekor kırmaya geliyor

Yeni kuponlarıyla ve oynama sistemiyle ikramiyeler rekor kırmaya geliyor. Yenilenen oyun sistemi ve daha önce görülmemiş büyüklükteki ikramiyeleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto’da 90 numaradan 6 tanesi seçilerek oynanacak. Oyunseverler çoklu çekiliş seçeneğiyle birden fazla çekiliş için oynayabilecekler. Milli Piyango’nun yeni dönemdeki tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı. 2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinde ikramiye tam 25 Milyon TL. Yine artan ikramiye oranı Sayısal Loto’da da geçerli. Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto olarak devam edecek olan Sayısal Loto’nun 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan çekilişinin ikramiye tutarı ise tam 50 Milyon TL.

Çılgın Sayısal Loto nasıl ve nereden oynanır?

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz! Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Çılgın Sayısal Loto hangi gün çekiliyor?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Çılgın Sayısal Loto kolon ücreti ne kadar?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler...

Artan İkramiyeler artık çok çılgın

Yeni dönemde Milli Piyango’nun tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı kazanma şansı katlandı. Yenilen heyecanı ve adıyla Çılgın Sayısal Loto ikramiye tutarlarında çok çılgın. 3 Ağustos Pazartesi yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 50 milyon TL.

Yepyeni oyun deneyim yaşatacağını belirten Milli Piyango’nun Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 2 numarayı doğru tahmin edenler de kazanacak.

Canlı çekilişler nasıl takip edilecek?

1 Ağustos’tan itibaren yepyeni değişikliklerden birisi de son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde gerçekleşecek olan çekilişler canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanacak.

Çekilişler haftanın kaç günü olacak?

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye’nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.

Çılgın Süper Loto nasıl ve nereden oynanır? Çılgın Süper Loto kolon ücreti ne kadar?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Çılgın Süper Loto hangi gün çekiliyor?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Online’a özel büyük ikramiye ne kadar?

Anında Oyna, anında kazan sloganıyla sadece millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak olan 15 yeni Kazı Kazan oyununda 1.2 Milyon TL ortalama ikramiye verilecek.

Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan 15 yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye’de bir ilk yaşanacak. Herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmanın mümkün olacağı yeni Kazı Kazan online oyunları oyunculara yepyeni bir deneyim yaşatacak.

Tek tıkla 7/24 para gönderme ve çekme olanağı!

Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekler. Birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilecekler. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı çekebilecekler.

YENİLİK: JOKER (7'NCİ TOP)

Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto’da 5+1 bilenlere de ikramiye ödenecek. Bu ikramiye kategorisi yeni geldi. 6 toplu çekilişin ardından 7’nci bir top çekilecek. İşte bu 7’nci topun adı Joker olacak. Böylece Çılgın Sayısal Loto'da 5+1 adı verilen yeni kategorinin kazananları duyurulacak.

SİSTEM ile kazanma şansınızı artırın

Bir kolona 6 numaradan fazla işaretleyerek şansınızı artırabilirsiniz. SİSTEM oyununda seçtiğin sayıları içeren farklı kombinasyon elde edersin, bunların kolon tutarı kadar ücret ödeyerek oyuna katılabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto’da en çok 19, Süper Loto’da ise en çok 14 sayıyı SİSTEM oyunu için işaretleyebilirsiniz.

Heyecan artıyor

Sisal Şans, Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandırarak yeni heyecanlar yaşatacak. Yeni dönemde Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı oyunlarla geldi. Sisal Şans, ilk çekilişini büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile bu akşam gerçekleştirecek. Yarın ise Çılgın Sayısal Loto’nun yeni dönem ilk çekilişiyle Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL kazanma fırsatı sunacak.

Herkesin şansı

T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Sisal Şans, “Herkesin Şansı” sloganıyla, ilk çekilişini bu akşam gerçekleştirecek.

Canlı yayın: millipiyangoonline.com

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanacak ve dileyen herkes çekilişe katılabilecek.

Yeni çekiliş makineleri

Yeni dönemde, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yapılan çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) sertifikalı yeni çekiliş makineleri, tüm çekiliş sürecini otomatik olarak yapmaktadır. Çekilişlerde en büyük öncelik her zaman şeffaflığa verilmektedir.

YENİ: 0+1 BİLENLERE İKRAMİYE

Şans Topu’nda ilk 34 rakam içinden hiçbirini bilemeyenler de artık kazanma şansına sahip. İkinci 14 sayı içinden birini bilenlere yeni 0+1 kategorisiyle ödeme yapılacak.

2 bilen de kazanacak!

Yenilenen Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var.

Bu akşamki Süper Loto çekilişinden itibaren 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı doğru tahmin edenlere de ödeme yapılacak.

İKRAMIYE DAĞITIM ORANI YÜZDE 47.5’DEN 59’A ÇIKTI

Milli Piyango çatısı altındaki tüm oyunlarda, yeni dönemde oyuncuları bekleyen değişikliklerin başında, belirlenen ikramiye dağıtım oranları geliyor. 2019’da yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemde yüzde 59’a yükseliyor. Sisal Şans, önümüzdeki dönemde Milli Piyango’nun mevcut ürünlerini geliştirmenin yanı sıra yepyeni ve eğlenceli ürünlerle pazara heyecan ve dinamizm katacak.

BİR BAKIŞTA TÜM DEĞİŞİKLİKLER