Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ile neler yapılabilir?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira. Büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

44 bin 445 adet Cumhuriyet, 90 bin 498 yarım ve 180 bin 99 adet çeyrek, 296 bin 296 gram altın alınabilir.

Tanesi 25 milyon liradan 3 adeta 25 metrelik ‘Nevata 73’ tipi lüks motoryat alınabilir. Bu yatların sezonda günlük kirası 3000-3500 Euro arasında.

Halkalı'dan 114 daire

600 bin liradan 133 adet Mercedes kamyon alınabilir. Kamyonlardan ayda 1 milyon 400 bin lira gelir sağlanır.

İstanbul Halkalı’daki toplu konutlardan tanesi 700 bin liradan 114 daire alınabilir. Bu dairleri ayda 313 bin lira kira getirir.

80 milyonla İstanbul’da tanesi 1 milyon 820 bin liradan 44 adet ticari taksi plakası alınabilir. Bu plakaların aylık toplam kira getiri 374 bin lirayı buluyor.

Faizi 9 buçuk milyon lira

İstanbul Bağdat Caddesi’nde tanesi 3 milyon 750 bin liradan 21 adet daire alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 6 bin 500 liradan kiraya verilebilir. Yine Bağdat Caddesi’nde 16 milyon liraya 5 dükkan alıp tanesi 25-30 bin liradan kiraya vermek mümkün.

80 milyon lira yıllık yüzde 13 faizle bankaya yatırılırsa yılda net 9 milyon 26 bin lira, ayda 726 bin 575 lira getirir.

Tanesi 1 milyon 589 bin liradan 50 adet Mercedes S400 veya 3 milyon 181 bin liradan Mercedes Maybach S650 alınabilir.

Boğaz manzaralı villalar

14 yolcu kapasiteli 1 adet en az 7 bin saat uçmuş ikinci el Falcon 2000 tipi jet alınabilir. Bu uçaklar saati 5000 dolar kiraya veriliyor.

Boğaz’dan müstakil 1 yalı ya da tanesi 23 milyon 600 liradan Boğaz manzaralı 3 villa alınabilir. (Posta)