Milli piyango yılbaşı 2020

Milli piyango 2020 büyük ikramiyesi tam 80 milyon TL olarak açıklandıktan sonra binlerce kişi milli piyango bayilerine hücum etmişti. Çeyrek, yarım ve tam milli piyango bileti alıp, beklemeye geçen şans oyunu talihlileri sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Milli Piyango'nun Ankara Kızılay'daki merkez binasında saat 15.00'te başlayan çekilişle, ikramiyeler belirlenmeye başladı. Bilet sahipleri telefondan milli piyango sorgulama, milli piyango kazanan numaralar, milli piyango listesi, milli piyango tam liste, milli piyango sorgulama motoru, milli piyango sorgulama programı, milli piyango son 1 rakamına göre, milli piyango son 2 rakamına göre, milli piyango son 3 rakamına göre ve yılbaşı bileti sorgulama aramaları da yapıyor.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİZE ÇIKAN İKRAMİYEYİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Milli piyango bileti edinerek çekilişin yapılacağı saati beklemeye koyulan şans oyunları meraklıları, milli piyango canlı çekilişini izleyebiliyor. Telefondan milli piyango sorgulama, milli piyango kazanan numaralar, milli piyango listesi, milli piyango tam liste, milli piyango sorgulama motoru, milli piyango sorgulama programı, milli piyango son 1 rakamına göre, milli piyango son 2 rakamına göre, milli piyango son 3 rakamına göre ve yılbaşı bileti sorgulama programı gibi arama yapan internet kullanıcıları için tek bir link yeterli olacak. Milli piyango canlı izle linki ve milli piyango sonuçları sorgulama sayfası fanatik.com.tr'nin ilgili sayfasında.